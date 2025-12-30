資深藝人曹西平驚傳過世，享壽66歲，生前曾經擔心會「孤獨死」。台灣已經是高齡化社會，家中若有長輩獨居，身為上班族的你又無法天天回去探望，建議可協助長輩建立「每日安全通報機制」，白話來說，就是照三餐傳LINE給長輩，要他們收到訊息後回傳，即便沒回傳，看到長輩「已讀」也會感到安心。要是擔憂自己會忘記傳送訊息，可以透過iPhone「捷徑」內的自動化功能，時間一到就會自動傳LINE給指定的聯絡人，如何設定《NOWNEWS》下面手把手教學。
國健署提醒獨居長者建立「固定聯繫機制」
長命百歲對很多長輩來說不一定是快樂的事情，可能要面臨身體的病痛、喪偶、獨居等，席捲而來的孤單感，讓65歲以上族群的自殺率位居各年齡層之冠。如何降低孤單感或是避免孤獨死亡，國健署提醒，可以在日常生活中建立「固定聯繫機制」，如每日報平安，或是使用緊急求救設備或智慧穿戴裝置，都有助於降低高齡獨居風險的有效方式。
如何讓長輩每天記得報平安，不如先從晚輩自己做起，每天傳送LINE給長輩，即便長輩沒有回傳，看到「已讀」也會讓遠在他處的晚輩覺得安心一點。但要是怕自己忘記傳送訊息給長輩，可以利用iPhone內建「捷徑」App裡的「自動化」功能，只要設定好一次，之後就會定時傳LINE。
LINE自動化設定捷徑5步驟
1.開啟自動化：打開「捷徑」App，點選下方選單的「自動化」，按右上角「+」新增。
2. 設定時間：點選「特定時間」，調整好預計發送的時間，如早上7點、中午11點半等，並選擇「每天、每週、每月」重複頻率，完成後按「下一步」。
3.新增執行動作：點選「新增捷徑」，在搜尋欄輸入「LINE」後選擇「傳送訊息」。
4.輸入內容：在「訊息」欄位中輸入想傳送的文字
5.輸入LINE好友名稱：
狀況一：若選單直接出現想傳送的聯絡人，直接點選即可。
狀況二：若無顯示該聯絡人，請先選擇「傳送訊息」，接著點擊「收件人」欄位，手動輸入對方在LINE上的「顯示名稱」即可完成。
資料來源：LINE、iPhone
