傳播局表示，2026台北跨年推薦去處台北最High新年城，直播、轉播懶人包，演唱會節目表卡司順序，台北101跨年煙火觀賞地點，跨年天氣夜晚氣溫17至18度、捷運營業時間、周邊交通管制全攻略。想看韓國女團KARA、安心亞、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹鎖定這一篇別錯過。
🟡台北跨年2026「台北最High新年城」活動資訊一覽
時間：2025年12月31日19:00－2026年1月1日01:00
地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
演唱會主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
卡司出場順序：美秀集團➔李千娜➔GENBLUE幻藍小熊➔Bii畢書盡➔Dragon Beauties小龍女➔韋禮安➔蔡健雅➔U:NUS➔高爾宣OSN➔安心亞➔KARA➔周湯豪➔玖壹壹。
🟡「台北最High新年城-2026跨年晚會」直播、轉播總整理
電視直播：中視綜合台（第10台、部分地區第9台）、中天綜合台（第36台）、中華電信MOD
網路直播：台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中時新聞網YouTube
行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
推薦不想出門的民眾，可以透過北市府觀傳局「象山看台北 - 4K即時影像」YouTube直播頻道，欣賞象山看向101的絕美景色與角度。
🟡台北跨年天氣！氣溫幾度、會不會下雨？一次整理
根據中央氣象署天氣預報，台北市信義區12月31日白天氣溫18至19度、跨年夜晚17至18度，體感溫度17至21度。天氣陰短暫雨，偏涼稍有寒意，降雨機率40～50%；有局部降雨可能。
跨年夜打算待在室外看台北101煙火，建議民眾除了攜帶雨具，為兼顧保暖與活動性，可選擇「洋蔥式穿搭」，發熱衣、保暖中層搭配防風外套，還可搭配帽子、圍巾及手套等保暖小物，不怕寒風中久候；遇上人擠人太悶熱時，也可視情況調整身上衣物。
若擔心呼吸道敏感、或遇上煙火霧霾過大，提醒民眾可配戴口罩防疫也防範空氣污染，更保護自身安全。
🟡台北101跨年煙火秀主題！最佳觀賞位置、最佳拍攝地點
◾️2026年台北101跨年主題：今年以「Spark 101」為主題，將施放約6分鐘低煙煙火，融合音樂節奏、光束特效與外牆投影，打造城市藝術級跨年演出。跨年夜當晚倒數前，台北101還會獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀彩蛋，向每一位日常英雄致敬。
而即日起一直到明年3月8日，迪士尼《玩具總動員》胡迪、巴斯光年、三眼怪將輪番亮相，今年也再度推出跨年光雕秀，從12月27日一路點亮信義夜空。
◾️台北101跨年煙火最佳觀賞位置在哪？賈永婕親推薦：北方、東方
北方：台北市政府、國父紀念館、松山文創園區以及市府路周邊等地。
東方：信義路五段沿線的公園，或爬上象山步道的觀景平臺。
◾️台北101跨年煙火最佳拍攝地點9大推薦：象山步道、彩虹河濱公園、市政府前廣場、四四南村、國父紀念館、虎山觀景點、豹山觀景點、松壽路、市府路。
◾️台北101跨年煙火景點觀賞區：象山、虎山、貓空、美堤河濱公園、觀山河濱公園、彩虹河濱公園、劍潭山、劍南山、碧山巖。
🟡台北跨年夜新增四個多元舞台！節目表一次看
除了台北101旁的台北市民廣場主舞台之外，今年台北市也再度推出多元舞台，在東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園與四四南村都增設了歌唱舞台。
1.東區頂好廣場：以「節奏不關機」為主題，邀請閃閃閃閃、HANNAH、CYNDI、薛恩 Sean、P!SCO、NWTN(뉴튼)等人氣卡司輪番開唱，透過電音、搖滾將現場氣氛帶嗨。
2.景勤一號公園：以「記憶漫歌島」為核心概念，邀請江念庭、于台煙、大百合、方季惟、許淨淳等人演繹心中經典，融合經典民歌、民謠，透過歌聲喚醒跨世代的回憶共鳴。
3.象山公園：由聖恩主持，以「夜光低頻率」為主題，將R&B 與都會靈魂樂營造滑順律動感，演出卡司包括KAXA、Dena、Funk.net、同理、孤寂輔導室、SONNIE桑尼等人。
4.四四南村：以「次元音航線」為主題，演出包含 Can[II]ceR、Re:TurN-Capture-、ZEAL詩謠、少女ガチャポン（少女轉蛋）等，將動漫DJ秀、歌舞與經典神曲呈現，最有活力的動漫迷二次元魅力。
🟡等跨年煙火不無聊！6公尺高史努比、花生漫畫家族場景開逛
台北最High新年城今年以「PEANUT 漫畫家族遊台北」為主題，於市政府周邊打造Snoopy與他的兄弟姊妹及好友，來到台北旅遊的可愛場景，特別打造了6米高的史努比超可愛氣偶，還有3米高的Snoopy兄弟姊妹Olaf、Belle、Marbles、Spike、Andy全員出遊，跨年前現在就能到信義區市政府東南廣場朝聖。
🟡台北捷運「跨年免費搭」綠線！MRT營業時間到幾點？42小時不收班
台北捷運配合12月31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，從2025年12月31日18:00至2026年1月1日24:00（小碧潭支線及新北投支線除外），連續42小時營運不收班；主要路線板南線及淡水信義線，自17:00起以最密班距行駛提供服務；貓空纜車延長營運至凌晨02:00，視現場人潮疏運完畢為止。
今年跨年延續去年松山新店線的優惠措施，並配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，自2025年12月31日22:30至2026年1月1日06:00，推出不限站數當趟車資免費的搭乘優惠，鼓勵民眾步行前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車。
而國父紀念館站因應大巨蛋演唱會後，22:30散場觀眾及參加跨年晚會出站旅客，將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站，請民眾依現場人員引導。
提醒民眾，可預先加值電子票證或事先購買單程票，加速進出閘門。建議民眾多加利用12月24日起可透過台北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，快速查詢路線營運狀況、路網圖、時刻表及各站首末班車等資訊；也可掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報QR Code，查看各路線運轉狀況。
🟡台北跨年夜信義區交管！12月31日19:00起三階段交通管制
因應2026跨年晚會活動，市府轉運站配合自2025年12月31日（三）19:00起實施交通管制，至2026年1月1日（四）05:00起恢復正常營運，管制期間轉運站不開放民眾進入搭車，且管制區內國道客運站均取消停靠。
市府轉運站地下停車場也配合於12月31日19:00起管制，禁止車輛進出；其2樓人工平台於12月31日19:00起、統一時代百貨及B2連通道於12月31日21:00起管制進出，並將陸續淨空留駐人員，請民眾多加留意。
台北市公共運輸處因應台北跨年活動，信義區國道客運自12月31日19:00起進行三階段交通管制，第一階段為19:00至20:00，第二階段為20:00至22:00，第三階段為22:00至翌日03:00。
建議民眾可搭乘捷運前往信義區，台北車站轉乘捷運淡水信義線或捷運板南線、南港車站轉乘捷運板南線。
◾️板南線（藍線）：
捷運國父紀念館站，步行約12分鐘。
捷運市政府站，步行約6分鐘。
捷運永春站，步行約22分鐘。
*捷運市政府站人潮眾多，建議可於國父紀念館站或永春站下車。
◾️淡水信義線（紅線）：
捷運信義安和站，步行約21分鐘。
捷運台北101/世貿站，步行約7分鐘。
捷運象山站，步行約15分鐘。
*捷運台北101／世貿站人潮眾多，建議可於信義安和站或象山站下車。
🟡台北跨年散場接駁專車！2026年1月1日00:00-01:30
專車路線1、往「捷運忠孝新生站」：乘車處仁愛路與延吉街口
專車路線2、往「捷運公館站」：乘車處基隆路與信義路4段450巷口
專車路線3、往「木柵、景美地區」：乘車處松德路與信義路口
專車路線4、往「捷運南京三民站」：乘車處台北大巨蛋光復南路側
資料來源：台北市政府、台北最High新年城官網、台北捷運、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、象山看台北 - 4K即時影像
