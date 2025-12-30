我是廣告 請繼續往下閱讀

台北跨年2026「台北最High新年城」活動資訊一覽

▲2026台北跨年晚會「台北最High新年城」演唱會流程、卡司順序，一圖看懂。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）

「台北最High新年城-2026跨年晚會」直播、轉播總整理

台北跨年天氣！氣溫幾度、會不會下雨？一次整理

跨年夜打算待在室外看台北101煙火，建議民眾除了攜帶雨具，為兼顧保暖與活動性，可選擇「洋蔥式穿搭」，發熱衣、保暖中層搭配防風外套，還可搭配帽子、圍巾及手套等保暖小物，不怕寒風中久候；遇上人擠人太悶熱時，也可視情況調整身上衣物。

▲台北跨年夜氣溫17至19度，室外看煙火推薦洋蔥式穿搭。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台北101跨年煙火秀主題！最佳觀賞位置、最佳拍攝地點

▲台北101跨年煙火景點觀賞區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台北跨年夜新增四個多元舞台！節目表一次看

等跨年煙火不無聊！6公尺高史努比、花生漫畫家族場景開逛

▲跨年夜先到信義區找Snoopy氣偶合照，再欣賞台北101煙火最懂玩。（圖／台北市政府gov.taipei/Default.aspx）

台北捷運「跨年免費搭」綠線！MRT營業時間到幾點？42小時不收班

今年跨年延續去年松山新店線的優惠措施，並配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，自2025年12月31日22:30至2026年1月1日06:00，推出不限站數當趟車資免費的搭乘優惠，鼓勵民眾步行前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車。

▲台北捷運「跨年免費搭」綠線。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）

台北跨年夜信義區

交管！12月31日19:00起三階段交通管制

▲台北跨年夜12月31日19:00起信義區三階段交通管制地圖。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）

台北跨年散場接駁專車！2026年1月1日00:00-01:30