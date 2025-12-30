台南市明（31）日將舉辦「2026台南好Young跨年演唱會」，活動於12月31日晚間6點在永華市政中心西側廣場登場，卡司橫跨台日韓，從八三夭、理想混蛋、麋先生，到STAYC、鈴木愛理輪番上陣，陪伴民眾一路倒數迎新年，現場也同步提供多元直播平台，方便無法到場的觀眾收看。《NOWNEWS今日新聞》透過本文整理活動資訊、陣容卡司、直播平台、天氣預報、交通管制以及大眾運輸相關內容，提供給讀者一次看完。
🟡「2026台南好Young跨年演唱會」時間、地點
◾活動名稱：2026台南耶誕跨年演唱會
◾開始時間：12月31日（三）18:00至2026年1月1日（四）00:30
◾活動地點：永華市政中心西側廣場（708臺南市安平區平通路8號）
◾官方網站：2026台南市耶誕跨年系列活動https://www.tainanyoung.com.tw/
🟡「2026台南好Young跨年演唱會」卡司一次看
主持人陣容：吳建恆、徐凱希
表演者出場順序：
17:40
1.禾羽KIMI
18:00
2.派偉俊Patrick Brasca
3.Angie安吉
4.JADE
5.麋先生Mixer
6.FEniX
7.李竺芯
8.康康
9.魏浚笙Jeffrey Ngai
10.八三夭
11.F.F.O
12.ALL(H)OURS
13.9m88
14.鈴木愛理
15.STAYC
16.理想混蛋
🟡「2026台南好Young跨年演唱會」直播收看管道
電視轉播：TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、TVBS ASIA亞洲台、台南市第3公用頻道
網路直播：TVBS NEWS YouTube頻道、台南市長黃偉哲臉書、台南TODAY臉書、台南好Young官網
OTT平台：LiTV、中華電信Hami Video、四季線上、Catchplay+
🟡台南市12月31日跨年天氣預報
台南市安平區31日晚間體感舒適，21點後略有涼意，晚間21點至凌晨3時氣溫約17至19度，天氣為晴時多雲，降雨機率0%。接近凌晨時溫度稍降，建議外出參加跨年活動的民眾注意保暖，隨身攜帶外套。
🟡「2026台南好Young跨年演唱會」交通管制、停車一覽
台南市府提醒，因應會場搭設需求，南島路部分路段將於12月30日晚間8時起提前管制。12月31日（三）下午1時起，建平路（府前路二段至永華路）、府前路二段（建平路至府前四街）東向車道、南榕大道、南島路等路段實施車輛管制。
活動期間，建平路南向車道（建平11街至永華路）、西南榕大道、南島路（中華西路至東南榕大道）、東南榕大道部分車道，將規劃為臨時機車停車空間；建平路西側與中華西路人行道亦開放機車停放。府前路、南島路、永華路北側及中華西路部分人行道，因人潮眾多全面禁止停放機車。
交通局提醒，車流預計集中於永華路、府前路與中華西路，建議車輛停放外圍停車場後步行入場，往返市區東西向可改行健康路、民生路、和緯路，南北向則建議使用金華路、公園路。
●汽車停車場：正生公園地下停車場、建平3街空地、建平12街、建平8街、停2停車場、民生路停車場、永華國民運動中心、生活美學館、府前停18、運河星鑽停車場。
●機車停車場：府前停18、永華國民運動中心及周邊、永華路南側人行道。
●臨時機車停車場：建平路南向車道、西南榕大道、東南榕大道南向、南島路西向車道、中華西路人行道、金城國中、新南國小及建平路西側人行道。
🟡「2026台南好Young跨年演唱會」大眾運輸怎麼搭？
1.免費接駁車：
路線：搭乘火車或公路客運，可步行至台南車站附近「北門派出所前」搭乘活動接駁專車
營運時間：12月31日（三）18:00至1月1日（四）2:00
班距：約15至20分鐘一班或人滿即發
2.搭乘高鐵：
搭至高鐵台南站，於2號出口出站後至1號月台搭乘H31快捷公車，於「府前四街」站下車（活動日臨時停靠），刷卡且以高鐵為起訖點可享免費搭乘。
3.搭乘台鐵：
台鐵台南站出站後轉乘接駁車或市區公車，並加開凌晨台南往嘉義、高雄區間車。可依北站、南站或後站轉乘0、6、10、14、19、70、77路公車至鄰近站點下車。
4.搭乘客運：
抵達台南轉運站後，轉乘0左路至「生活美學館」，或藍幹線至「家樂福」站下車。
場地周邊公車路線：市府西側廣場有9線公車至會場周邊「生活美學館站」、「家樂福站」、「南台別院站」等站。公車路線為：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路、藍幹線及H31（高鐵臺南站）。
資料來源：台南好Young官網、運轉台南好交通粉專
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾活動名稱：2026台南耶誕跨年演唱會
◾開始時間：12月31日（三）18:00至2026年1月1日（四）00:30
◾活動地點：永華市政中心西側廣場（708臺南市安平區平通路8號）
◾官方網站：2026台南市耶誕跨年系列活動https://www.tainanyoung.com.tw/
主持人陣容：吳建恆、徐凱希
表演者出場順序：
17:40
1.禾羽KIMI
18:00
2.派偉俊Patrick Brasca
3.Angie安吉
4.JADE
5.麋先生Mixer
6.FEniX
7.李竺芯
8.康康
9.魏浚笙Jeffrey Ngai
10.八三夭
11.F.F.O
12.ALL(H)OURS
13.9m88
14.鈴木愛理
15.STAYC
16.理想混蛋
電視轉播：TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、TVBS ASIA亞洲台、台南市第3公用頻道
網路直播：TVBS NEWS YouTube頻道、台南市長黃偉哲臉書、台南TODAY臉書、台南好Young官網
OTT平台：LiTV、中華電信Hami Video、四季線上、Catchplay+
🟡台南市12月31日跨年天氣預報
台南市安平區31日晚間體感舒適，21點後略有涼意，晚間21點至凌晨3時氣溫約17至19度，天氣為晴時多雲，降雨機率0%。接近凌晨時溫度稍降，建議外出參加跨年活動的民眾注意保暖，隨身攜帶外套。
台南市府提醒，因應會場搭設需求，南島路部分路段將於12月30日晚間8時起提前管制。12月31日（三）下午1時起，建平路（府前路二段至永華路）、府前路二段（建平路至府前四街）東向車道、南榕大道、南島路等路段實施車輛管制。
活動期間，建平路南向車道（建平11街至永華路）、西南榕大道、南島路（中華西路至東南榕大道）、東南榕大道部分車道，將規劃為臨時機車停車空間；建平路西側與中華西路人行道亦開放機車停放。府前路、南島路、永華路北側及中華西路部分人行道，因人潮眾多全面禁止停放機車。
交通局提醒，車流預計集中於永華路、府前路與中華西路，建議車輛停放外圍停車場後步行入場，往返市區東西向可改行健康路、民生路、和緯路，南北向則建議使用金華路、公園路。
●機車停車場：府前停18、永華國民運動中心及周邊、永華路南側人行道。
●臨時機車停車場：建平路南向車道、西南榕大道、東南榕大道南向、南島路西向車道、中華西路人行道、金城國中、新南國小及建平路西側人行道。
🟡「2026台南好Young跨年演唱會」大眾運輸怎麼搭？
1.免費接駁車：
路線：搭乘火車或公路客運，可步行至台南車站附近「北門派出所前」搭乘活動接駁專車
營運時間：12月31日（三）18:00至1月1日（四）2:00
班距：約15至20分鐘一班或人滿即發
2.搭乘高鐵：
搭至高鐵台南站，於2號出口出站後至1號月台搭乘H31快捷公車，於「府前四街」站下車（活動日臨時停靠），刷卡且以高鐵為起訖點可享免費搭乘。
3.搭乘台鐵：
台鐵台南站出站後轉乘接駁車或市區公車，並加開凌晨台南往嘉義、高雄區間車。可依北站、南站或後站轉乘0、6、10、14、19、70、77路公車至鄰近站點下車。
4.搭乘客運：
抵達台南轉運站後，轉乘0左路至「生活美學館」，或藍幹線至「家樂福」站下車。
場地周邊公車路線：市府西側廣場有9線公車至會場周邊「生活美學館站」、「家樂福站」、「南台別院站」等站。公車路線為：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路、藍幹線及H31（高鐵臺南站）。
更多「2026跨年」相關新聞。