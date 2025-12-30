我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛（左）曾與江宏傑（右）有過一段婚姻。（圖／翻攝自IG@aifukuhara9113）

日本前桌球國手福原愛在2021年離婚台灣男星江宏傑後，近日證實再婚懷孕，對象就是曾傳緋聞的橫濱男子。而當初福原愛在爆出離婚消息後，雙方糾紛在台灣跟日本都引發高度討論，還遭到許多人砲轟。而近日她接受採訪，透過因離婚爭議導致工作量大大減少，福原愛也坦言常被問到「習慣被罵了嗎？」但其實還是會感到不安，也擔心家人因自己受影響。福原愛近日接受了日本雜誌《女性セブン》的採訪，透露已與橫濱男在今年初夏再婚，並已懷了第三胎。由於過去離婚爭議，導致她被外界批評，工作量也因此大大減少。福原愛也透露原本不想對外說明再婚及懷孕這件事，但為了避免被惡意揣測，導致身邊人受傷害，才決定說出來，「既然不做什麼都會被罵，那不如坦白說出來，至少不會是謊言」。曾因離婚被罵翻的福原愛，也常常被問到「習慣被罵了嗎？」、「應該不在意了吧？」但她坦言其實自己仍會因惡評而感到不安，也不希望再度因私事而連累家人，「我不是要大家一定要用溫暖視線看待我再婚與懷孕這件事，但如果大家願意的話，我會很開心」。福原愛也被問到未來規劃，她則笑說短期內因為育兒沒什麼時間。最後福原愛表示自己曾因私事給很多人帶來困擾，並遭受過來自社會的猛烈攻擊，「我一度不想站到大眾面前，但也因為經歷過這些，我相信有些話是只有我自己能傳達」，並表示若未來有機會，希望能以福原愛的身分，再次為桌球及支持她的人回饋。福原愛與江宏傑在桌球的國際賽事上相識相戀，並在2016年結婚。福原愛隨著江宏傑定居台灣，夫妻倆還一起上過中國綜藝節目秀恩愛。怎料2021年3月，福原愛被拍到在日本與一名高壯男子約會，隨後兩人在同年7月宣布離婚，福原愛搬回日本。她一度被外界質疑是因為出軌橫濱男才與江宏傑的婚姻破裂。不過福原愛近日宣佈再婚後，表示兩段感情並未重疊，強調她在2021年底才正式與橫濱男交往。