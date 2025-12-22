我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛新的結婚對象是之前曾被拍橫濱約會的男性。（圖／翻攝自news post seven）

福原愛離婚江宏傑4年宣布再婚，她接受日媒訪問時透露，今年夏初時期，已經和當初被拍到的橫濱男友結婚，並且懷上了對方的孩子。而這名橫濱男子擁有高挑身材、帥氣臉龐，還被稱為橫濱大谷翔平，在跟福原愛結婚之前，他也有過一段婚姻，不過卻被前妻指控出軌福原愛，因此離婚後被討了1100萬（當時匯率約台幣240萬）精神賠償金。福原愛2021年初獨自返回日本時，被拍到跟一位高挑帥氣、長相神似大谷翔平的男子出遊，且兩人還同住一間飯店，引爆外遇傳聞，針對傳聞，福原愛親自回應，表示住一間飯店確實是事實，不過兩人定了兩間房間分開來住，至於兩人關係究竟是如何，她則表示「是關係很親密的朋友，已經認識超過7年以上。」同年7月，福原愛宣布和江宏傑離婚，並且在同年度年底跟橫濱男子開始正式交往，不過她卻在2022年被橫濱男的前妻指控是「婚姻第三者」，要求福原愛支付1100萬（約新台幣240萬）的精神賠償金，為此福原愛發出聲明澄清，表示對方並不了解事實，自己並沒有破壞婚姻，最終和對方前妻達成和解。根據日媒《女性Seven》報導，福原愛於今年初夏與先前被拍到約會的「橫濱男子」完成結婚登記，婚後不久更傳出懷孕喜訊。她坦言，其實在與對方交往之前，從未想過自己會再度步入婚姻，對於如今的發展連自己都感到意外。不過，能夠迎接新生命與新的家庭成員到來，讓她感到格外開心，也充滿幸福感。福原愛和江宏傑於2016年結婚，桌球好手的跨國婚姻備受矚目，婚後兩人定居在台灣南部，育有一女一子，女兒於2017年出生，兒子則在2019年誕生。不過婚姻最終仍畫下句點，雙方於2021年7月正式宣布離婚，各自展開新生活。