金州勇士隊日前在延長賽中惜敗多倫多暴龍隊，終止了三連勝。賽後總教練科爾（Steve Kerr）對於失利原因的直白剖析，在美國體育媒體《NBA Analysis Network》眼中，這無疑是向勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）發出的最後通牒：如果勇士想要重返爭冠行列，交易來明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）已是刻不容緩的選擇。
失誤與籃板崩盤 科爾坦言執教失算
在輸給暴龍的比賽後，科爾罕見地將責任全數攬在自己身上。他指出球隊在第三節與第四節末段表現混亂，面對對手的強力壓迫顯得束手無策，全場因失誤讓暴龍隊狂砍35分。
科爾更點出另一個致命傷——籃板。「無論我們擺出大陣容還是小球陣容，巴恩斯（Scottie Barnes）幾乎統治了籃板，我們似乎搶不到任何一顆球。」此外，陣中老將霍福德（Al Horford）因限時令無法在關鍵時刻上場，也讓勇士內線門戶大開。美媒分析指出，這番話不僅是檢討，更暴露了勇士目前陣容中嚴重缺乏具備統治力的禁區支柱。
內線空虛 戴維斯成為唯一解藥
儘管柯瑞（Stephen Curry）依然維持巔峰戰力，但勇士隊缺乏內線威懾力的問題在本季被無限放大。美媒《NBA Analysis Network》指出，Kerr的賽後評論明確顯示，單靠現有的零碎內線輪替已無法解決問題。
目前效力於達拉斯獨行俠隊的戴維斯，被視為勇士隊最完美的補強目標。雖然獨行俠未必想放走這位冠軍長人，但獨行俠目前戰績處於「高不成低不就」的尷尬位置——既不足以爭冠，也無法獲得高順位選秀權。若勇士能提出包含未來資產的誘人籌碼，或許能誘使獨行俠開啟重建，讓AD落腳大通中心。
更衣室隱憂 科爾與格林的摩擦
除了場上表現，勇士隊的文化也正面臨考驗。近期科爾與格林（Draymond Green）在場上的公開激烈爭吵引發球迷熱議。雖然格林事後道歉並試圖平息風波，但外界認為，格林捉摸不定的情緒已成為球隊文化的負擔。
許多勇士球迷在社群媒體上開砲，認為球隊不該再沉溺於過去的功勞簿，甚至有激進聲音呼籲解雇科爾或交易走格林。美媒認為，引進像戴維斯這樣專注於場上貢獻的基石型球員，不僅能解決籃板與護框問題，更有助於重塑勇士隊日漸走樣的贏球文化。
總管的下一步 大膽行動還是坐以待斃？
勇士隊目前戰績為16勝16負，僅排在西區第八。科爾的發言揭示了球隊現況：如果不解決體型與籃板劣勢，勇士將難以在季後賽走遠。現在球隊的命運掌握在總管鄧利維手中，他是否會像球迷期待的那樣「展現野心、大膽交易」，引進戴維斯來拯救柯瑞最後的巔峰期，將是本賽季交易截止日前最大的看點。
消息來源：NBA Analysis Network
我是廣告 請繼續往下閱讀
在輸給暴龍的比賽後，科爾罕見地將責任全數攬在自己身上。他指出球隊在第三節與第四節末段表現混亂，面對對手的強力壓迫顯得束手無策，全場因失誤讓暴龍隊狂砍35分。
科爾更點出另一個致命傷——籃板。「無論我們擺出大陣容還是小球陣容，巴恩斯（Scottie Barnes）幾乎統治了籃板，我們似乎搶不到任何一顆球。」此外，陣中老將霍福德（Al Horford）因限時令無法在關鍵時刻上場，也讓勇士內線門戶大開。美媒分析指出，這番話不僅是檢討，更暴露了勇士目前陣容中嚴重缺乏具備統治力的禁區支柱。
儘管柯瑞（Stephen Curry）依然維持巔峰戰力，但勇士隊缺乏內線威懾力的問題在本季被無限放大。美媒《NBA Analysis Network》指出，Kerr的賽後評論明確顯示，單靠現有的零碎內線輪替已無法解決問題。
目前效力於達拉斯獨行俠隊的戴維斯，被視為勇士隊最完美的補強目標。雖然獨行俠未必想放走這位冠軍長人，但獨行俠目前戰績處於「高不成低不就」的尷尬位置——既不足以爭冠，也無法獲得高順位選秀權。若勇士能提出包含未來資產的誘人籌碼，或許能誘使獨行俠開啟重建，讓AD落腳大通中心。
更衣室隱憂 科爾與格林的摩擦
除了場上表現，勇士隊的文化也正面臨考驗。近期科爾與格林（Draymond Green）在場上的公開激烈爭吵引發球迷熱議。雖然格林事後道歉並試圖平息風波，但外界認為，格林捉摸不定的情緒已成為球隊文化的負擔。
許多勇士球迷在社群媒體上開砲，認為球隊不該再沉溺於過去的功勞簿，甚至有激進聲音呼籲解雇科爾或交易走格林。美媒認為，引進像戴維斯這樣專注於場上貢獻的基石型球員，不僅能解決籃板與護框問題，更有助於重塑勇士隊日漸走樣的贏球文化。
勇士隊目前戰績為16勝16負，僅排在西區第八。科爾的發言揭示了球隊現況：如果不解決體型與籃板劣勢，勇士將難以在季後賽走遠。現在球隊的命運掌握在總管鄧利維手中，他是否會像球迷期待的那樣「展現野心、大膽交易」，引進戴維斯來拯救柯瑞最後的巔峰期，將是本賽季交易截止日前最大的看點。
消息來源：NBA Analysis Network