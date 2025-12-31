我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為您準備今（31）日娛樂搶先看：天后蔡依林昨晚在大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，為了創造視覺、聽覺音樂盛宴，她斥資9億新台幣打造演唱會，堪稱最燒錢演出；中國24歲男星靈超被爆在高鐵站毆打粉絲、摔對方手機等行為，畫面曝光後掀起熱議；藝人曹西平日前驟逝，享壽66歲，他一生未婚未育，在感情方面相當低調，過去他曾被狄鶯詢問性向，他直接回應：「為什麼要告訴你」，認為結婚並不是人生必做之事。天后蔡依林（Jolin）盛大攻蛋，在台北大巨蛋開唱《PLEASURE》世界巡迴演唱會！為了帶給粉絲最震撼的視覺與聽覺享受，這次製作規模全面升級，總成本直逼新台幣9億元，被視為大巨蛋至今規格最高、最「燒錢」的演出之一，現場舞台機關、道具、燈光與特效全面拉滿，堪稱一場「把極限當起點」的視覺對決。《NOWNEWS今日新聞》也整理出本次演唱會的4大必看亮點，帶領觀眾直擊這場堪稱史詩級的頂級秀，感受蔡依林再度刷新天后級世界觀的震撼。中國24歲男星靈超透過選秀節目《偶像練習生》走紅，同年度以男團ONER出道，靠著帥氣長相及過人實力擁有高人氣，沒想到日前他卻被爆在高鐵站毆打粉絲，甚至怒摔對方手機等行為，畫面曝光後掀起熱議，為此經紀公司回應，表示該粉絲是長年騷擾藝人的私生飯，靈超是忍無可忍才會出手。藝人曹西平日前驟逝，享壽66歲，他一生未婚未育，在感情方面相當低調，過去他登上狄鶯節目《今夜不流淚》時，曾被當眾詢問性向「你是GAY嗎？」他聽完後直接回應：「為什麼要告訴你」，坦言認為結婚並不是人生必做之事。