丹佛金塊隊官方於今（31）日正式宣布，當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在接受核磁共振（MRI）檢查後，確認為左膝過度伸展（Hyperextension）。雖然避開了韌帶斷裂等需要手術的嚴重傷勢，但這位三屆MVP得主預計將至少缺陣4周，並於1個月後重新進行評估。
不幸中的大幸 韌帶確認完好
約基奇是在週一對陣邁阿密熱火隊的比賽中，因隊友瓊斯（Spencer Jones）不慎踩到其左腳導致膝蓋扣傷退場。根據《ESPN》名記Shams Charania報導，測試結果證實Jokic的膝蓋韌帶完好無損，金塊球團內部對此感到「如釋重負」，因為這避免了賽季報銷的最壞情況。
儘管如此，這仍將是約基奇職業生涯至今預計缺席最久的一段時間。部分分析師如Brett Siegel指出，考量到保護球隊基石，約基奇的實際缺陣時間可能會接近6周。
金塊戰力面臨「空窗期」考驗
約基奇的缺陣對金塊隊而言無疑是巨大打擊。目前金塊隊先發陣容已嚴重殘缺，戈登（Aaron Gordon，腿筋）、布勞恩（Christian Braun，腳踝）與強森（Cameron Johnson，膝蓋）皆在傷兵名單中。隨著約基奇倒下，穆雷（Jamal Murray）成為開季先發陣容中唯一健康的球員。
在約基奇缺陣期間，預計先發陣容將由穆雷帶領華生（Peyton Watson）、瓊斯（Spencer Jones）、哈達威（Tim Hardaway Jr.）及瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）苦撐。總教練阿德爾曼（David Adelman）表示：「這就是NBA的一部分，我們必須展現團隊精神，用場上的表現來支持受傷的隊友。」
獎項資格危機 MVP夢碎？
除了球隊戰績壓力，約基奇個人的年度獎項資格也面臨考驗。根據NBA規定，球員必須出賽至少65場才能參與年度MVP及年度最佳陣容（All-NBA）等獎項評選。
目前狀況： 丹佛在1月底前將進行18場比賽。若約基奇缺席超過4周，他將自動喪失獲獎資格。
這意味著約基奇本季寫下的史詩級數據——場均29.6分、聯盟第一的12.2籃板與11.0助攻，以及高達71%的真實命中率，可能無法為他換來連續第8年的年度陣容肯定或第4座MVP獎盃。
統計顯示，本季當Jokic在場時，金塊隊的淨效率值（Net Rating）為極優秀的+12.3；當他下場後，數據隨即崩跌至-6.3。過去5個賽季，金塊在約基奇缺陣時的戰績僅為13勝23負。目前排名西區第三（22勝10負）的金塊，距離第七名的太陽僅有3場勝差，未來的1個月將是金塊能否保住季後賽保障席次的生死關頭。
消息來源：衛報
我是廣告 請繼續往下閱讀
約基奇是在週一對陣邁阿密熱火隊的比賽中，因隊友瓊斯（Spencer Jones）不慎踩到其左腳導致膝蓋扣傷退場。根據《ESPN》名記Shams Charania報導，測試結果證實Jokic的膝蓋韌帶完好無損，金塊球團內部對此感到「如釋重負」，因為這避免了賽季報銷的最壞情況。
儘管如此，這仍將是約基奇職業生涯至今預計缺席最久的一段時間。部分分析師如Brett Siegel指出，考量到保護球隊基石，約基奇的實際缺陣時間可能會接近6周。
約基奇的缺陣對金塊隊而言無疑是巨大打擊。目前金塊隊先發陣容已嚴重殘缺，戈登（Aaron Gordon，腿筋）、布勞恩（Christian Braun，腳踝）與強森（Cameron Johnson，膝蓋）皆在傷兵名單中。隨著約基奇倒下，穆雷（Jamal Murray）成為開季先發陣容中唯一健康的球員。
在約基奇缺陣期間，預計先發陣容將由穆雷帶領華生（Peyton Watson）、瓊斯（Spencer Jones）、哈達威（Tim Hardaway Jr.）及瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）苦撐。總教練阿德爾曼（David Adelman）表示：「這就是NBA的一部分，我們必須展現團隊精神，用場上的表現來支持受傷的隊友。」
獎項資格危機 MVP夢碎？
除了球隊戰績壓力，約基奇個人的年度獎項資格也面臨考驗。根據NBA規定，球員必須出賽至少65場才能參與年度MVP及年度最佳陣容（All-NBA）等獎項評選。
目前狀況： 丹佛在1月底前將進行18場比賽。若約基奇缺席超過4周，他將自動喪失獲獎資格。
這意味著約基奇本季寫下的史詩級數據——場均29.6分、聯盟第一的12.2籃板與11.0助攻，以及高達71%的真實命中率，可能無法為他換來連續第8年的年度陣容肯定或第4座MVP獎盃。
統計顯示，本季當Jokic在場時，金塊隊的淨效率值（Net Rating）為極優秀的+12.3；當他下場後，數據隨即崩跌至-6.3。過去5個賽季，金塊在約基奇缺陣時的戰績僅為13勝23負。目前排名西區第三（22勝10負）的金塊，距離第七名的太陽僅有3場勝差，未來的1個月將是金塊能否保住季後賽保障席次的生死關頭。
消息來源：衛報