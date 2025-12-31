金州勇士隊在12月30日以120：107擊敗布魯克林籃網，然而在全隊幾乎皆有上場的情況下，唯獨前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）枯坐板凳全場。這已經是他連續第5場比賽未能獲得上場機會（DNP），且在過去8場比賽中，他有7場完全沒上場。針對這名潛力新星為何跌出輪替名單，總教練科爾（Steve Kerr）接受《舊金山紀事報》訪問時給出了直白的解釋：庫明加需要更多時間找場上節奏，因此讓他打短時間意義不大。
科爾：Kuminga需要更多時間找節奏
科爾表示，要將庫明加重新排入輪替陣容並非易事。科爾解釋道：「這很艱難，因為他（Kuminga）並不是那種適合短時間上場的球員。我會派一些球員上去打個8、10分鐘，但JK（Kuminga暱稱）是需要節奏的人。」
科爾進一步將其與板凳末端的桑托斯（Gui Santos）或斯賓塞（Pat Spencer）對比：「他不像Gui或Pat那樣，上場瘋狂跑動個4分鐘、展現能量後就下來。他需要長時間待在場上來找回節奏。雖然他必須隨時做好準備，目前陣容確實沒有他的發揮空間，但NBA的事情變化很快。」
將帥失和傳聞 庫明加不滿情緒升溫
儘管庫明加本季出賽18場，繳出場均11.8分、6.2籃板的不俗數據，但在勇士隊上季末交易來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，庫明加的角色定位便日益模糊。據資深記者Chris Haynes報導，庫明加與科爾之間的代溝正持續擴大，這位6呎8吋的前鋒對自己在球團中缺乏定位感到極度「沮喪」。
考量到庫明加即將在2026年1月15日獲得交易資格，外界普遍認為，他與勇士隊的分道揚鑣可能在季中交易截止日前發生。
梅爾頓變身防守大鎖 希爾德準備好自己
除了庫明加的爭議，勇士隊內還有幾項人事重點：梅爾頓（De'Anthony Melton）自前十字韌帶（ACL）撕裂傷癒歸隊後，展現了驚人的防守影響力。當他在場的171分鐘內，勇士的淨效率值高達+17.4。Kerr稱讚他是具備「防守收割」能力的關鍵球員，雖然目前仍不打背靠背賽事，但其體能狀態正持續好轉。
希爾德（Buddy Hield）本季上場時間17.6分鐘創生涯新低，且頻繁掉出輪替。這名資深射手對媒體坦言，他已預見自己會陷入交易傳聞，「我知道該來的總會來，我無法控制這點，但我隨時都準備好了。」
另外，勇士教練團將進行異動， 助理教練德瑪科（Chris DeMarco）在對陣籃網賽後，正式離隊轉任WNBA紐約自由人隊總教練。科爾感慨這是一次「超現實」的告別。
消息來源：舊金山紀事報
我是廣告 請繼續往下閱讀
科爾表示，要將庫明加重新排入輪替陣容並非易事。科爾解釋道：「這很艱難，因為他（Kuminga）並不是那種適合短時間上場的球員。我會派一些球員上去打個8、10分鐘，但JK（Kuminga暱稱）是需要節奏的人。」
科爾進一步將其與板凳末端的桑托斯（Gui Santos）或斯賓塞（Pat Spencer）對比：「他不像Gui或Pat那樣，上場瘋狂跑動個4分鐘、展現能量後就下來。他需要長時間待在場上來找回節奏。雖然他必須隨時做好準備，目前陣容確實沒有他的發揮空間，但NBA的事情變化很快。」
儘管庫明加本季出賽18場，繳出場均11.8分、6.2籃板的不俗數據，但在勇士隊上季末交易來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，庫明加的角色定位便日益模糊。據資深記者Chris Haynes報導，庫明加與科爾之間的代溝正持續擴大，這位6呎8吋的前鋒對自己在球團中缺乏定位感到極度「沮喪」。
考量到庫明加即將在2026年1月15日獲得交易資格，外界普遍認為，他與勇士隊的分道揚鑣可能在季中交易截止日前發生。
梅爾頓變身防守大鎖 希爾德準備好自己
除了庫明加的爭議，勇士隊內還有幾項人事重點：梅爾頓（De'Anthony Melton）自前十字韌帶（ACL）撕裂傷癒歸隊後，展現了驚人的防守影響力。當他在場的171分鐘內，勇士的淨效率值高達+17.4。Kerr稱讚他是具備「防守收割」能力的關鍵球員，雖然目前仍不打背靠背賽事，但其體能狀態正持續好轉。
希爾德（Buddy Hield）本季上場時間17.6分鐘創生涯新低，且頻繁掉出輪替。這名資深射手對媒體坦言，他已預見自己會陷入交易傳聞，「我知道該來的總會來，我無法控制這點，但我隨時都準備好了。」
另外，勇士教練團將進行異動， 助理教練德瑪科（Chris DeMarco）在對陣籃網賽後，正式離隊轉任WNBA紐約自由人隊總教練。科爾感慨這是一次「超現實」的告別。