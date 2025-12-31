金州勇士隊在2025-26賽季的表現起伏不定，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）每晚依舊繳出高水準表現，但球隊目前17勝16負的戰績顯然未達預期。針對疲軟的禁區戰力，美媒《ClutchPoints》爆料勇士隊已將布魯克林籃網隊的中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）列為季中交易的首要目標，且雙方球團自開季以來便持續保持接觸。
霍福德簽約成敗筆？勇士急需防守即戰力
勇士隊本季在禁區遭遇巨大挫敗，休賽季大手筆簽下的資深長人霍福德（Al Horford）至今表現不如預期，被外界視為一大失敗。目前勇士陣中的長人如波斯特（Quentin Post）與霍福德，雖然具備一定的體型，但球風皆偏向外線投射與外圍策應，導致籃板保護與籃框保護不足，成為球隊防守的巨大黑洞。
根據《ClutchPoints》NBA資深記者Brett Siegel報導，克拉克斯頓正是勇士隊迫切需要的長人類型。Siegel指出：「克拉克斯頓能在防守端與籃板保護上提供即時產出。勇士隊對他展現了濃厚興趣，消息來源透露，雙方球團從賽季初期就已經展開了相關對話。」
克拉克斯頓不只是「藍領」
26歲的克拉克斯頓被視為交易截止日前勇士隊中鋒名單的頭號目標。除了具備頂尖的防守橫移速度與封阻能力外，克拉克斯頓雖然不具備外線投射範圍（Spacing），但他擁有長人中出色的傳球視野與策應能力。這項特質被認為能完美融入科爾（Steve Kerr）強調球權流動與空切的戰術體系中。
分析指出，由於籃網隊目前正處於重建階段，勇士隊或許不需要付出過於龐大的籌碼，就有機會將這位防守大鎖從布魯克林帶回灣區。
勇士力爭上游 提升勝率
在交易流言傳出的同時，勇士隊將於美東時間周三下午1:00（台灣時間週四凌晨）迎來跨年戰，客場挑戰夏洛特黃蜂。這場午間賽事將是勇士隊在2025年的最後一戰，能否透過勝利為下半季的補強計畫壯大聲勢，全美球迷正拭目以待。
消息來源：ClutchPoints
