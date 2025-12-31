對於全球NBA美國職籃（National Basketball Association）球迷來說，聖誕節看球是行之有年的節慶「禮物」，但對於金州勇士的球星德雷蒙德·格林（Draymond Green）而言，這顯然是一場災難。格林近日在自己的節目《Draymond Green Show》中大吐苦水，甚至不惜爆粗口抨擊聯盟的聖誕大戰傳統，直言這項安排完全剝奪了球員與家人共度佳節的權利。
格林點出2點進一步解釋了其中的緣由，第一聖誕大戰會嚴重影響球員的心情；第二，球員也是普通人，也渴望與家人創造回憶。「當別人在家度假、與家人創造美好回憶時，我們卻必須上場，生活節奏完全被打亂。」他更強硬回擊那些認為球員應該感恩的評論：「我討厭有人說『能在聖誕節比賽是種榮幸，大家該閉嘴』，拜託，不，你們才應該閉嘴。」
連續12年被迫「加班」 勇士成聖誕大戰常客
格林的憤怒並非沒有原因。自1947年以來，NBA每年都會舉辦聖誕大戰，而勇士隊憑藉著過去10年的王朝統治力與高人氣，早已成為這項傳統的「固定受害者」。統計顯示，勇士隊已連續12年參與聖誕大戰，對手從早期的騎士、湖人，到近年的太陽、灰熊與獨行俠。
現年35歲的格林自2012年加盟勇士以來，幾乎每個聖誕節都在球場度過。自2019年起，勇士更是場場不落。儘管格林內心極度不情願，但考慮到勇士隊目前的商業價值，明年12月25日他恐怕還是難逃「加班」命運。
格林不想再加班：別再說能打聖誕大戰是榮幸「在全世界關注的日子打球確實不可思議，這點很棒，」格林在節目中先是給了點面子，隨即話鋒一轉猛烈開火：「但兩件事可以同時成立：聖誕節比賽也真他*的糟透了（Sucks as f**k）。」
