NBA美國職籃（National Basketball Association）費城76人在今（31）日於客場迎戰曼菲斯灰熊，吞下3連敗的76人也力拼在今日止敗。本場比賽雙方進攻火燙，灰熊這邊莫蘭（Ja Morant）特狂砍40分，寇威爾（Cedric Coward）也砍下28分，不過76人這邊恩比德（Joel Embiid）打出34分10籃板8助攻的豪華數據，馬克西（Tyrese Maxey）繳出34分12助攻，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）轟下25分，他也在延長賽中投進準絕殺，最終幫助76人以139：136擊敗灰熊。首節開始，灰熊這邊靠著莫蘭特的切入拋投首開紀錄，後續威爾斯（Jaylen Wells）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）外線接連得手，幫助灰熊拉開領先差距，不過後續76人也靠著恩比德與埃奇庫姆追分，持續將比分拉近，不過灰熊在替補球員上場後仍能維持著領先優勢，雙方在命中率都很高的情況下，灰熊就以40：34領先結束首節。次節開始，76人雖然靠著恩比德與曼坎寧的砍分逆轉比分，不過灰熊這邊靠切入造殺傷，以及阿達瑪在外線的發揮穩住領先優勢，寇威爾（Cedric Coward）也跳出來持續砍分。不過在最後階段，馬可西的外線壓哨反倒將比分追平，2邊也以72：72結束半場。三節開始，雖然灰熊靠著莫蘭特與寇威爾砍分穩住領先優勢，但後續76人的埃奇庫姆、馬克西與恩比德也跳了出來，逐漸將比分追近，逼灰熊叫出暫停。後續埃奇庫姆在一次快攻灌籃得手後，2邊就陷入拉鋸戰，雙方不停互換領先或戰平，三節打完，76人也靠著團隊發揮反倒以103：100反超灰熊。76人在末節開頭打出氣勢，格蘭姆斯（Quentin Grimes）與恩比德的外線得手，幫助76人在開頭拉開領先，不過後來灰熊靠著莫蘭特追分，中距離與切入接連得手，再幫灰熊追近比分。但76人仍持續展現韌性，埃奇庫姆連續2記三分球又再將比分拉開，不過在終場剩2分鐘時，76人的進攻選擇忽然變得倉促、命中率拉低，讓莫蘭特抓緊機會連續反擊追平，不過後續並未把握住絕殺機會，2隊也以128：128平手殺進延長賽。延長賽開始，76人的防守意識忽然出現問題，接連退防不及讓灰熊連打2個快攻，不過76人仍靠著突破在比賽最後一刻讓2邊再次戰成平手。最後一波進攻，馬克西中場持球後突破分給埃奇庫姆外線投進準絕殺，最終76人也以139：136在延長賽中擊敗灰熊，終止3連敗。