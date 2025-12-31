亞特蘭大老鷹隊近期陷入低迷，在過去幾周遭遇一波七連勝低潮後，戰績滑落至15勝19負，排名東區第10位。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，為了挽救賽季並改善低迷的防守，老鷹管理層傳出正積極尋求交易，鎖定達拉斯獨行俠隊的明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis），甚至傳出願意送出2024年選秀狀元、20歲的法國球員里薩謝（Zaccharie Risacher）作為主要籌碼。
老鷹與獨行俠直接對話 AD成亞特蘭大頭號目標
根據NBA資深記者Brett Siegel報導，老鷹內部已就交易戴維斯的可能路徑進行多次討論。雖然目前尚未取得實質進展，但聯盟消息人士透露，老鷹已與獨行俠管理層展開直接溝通。儘管外界多數人認為老鷹目前不應全力爭取年過32歲且有傷病史戴維斯，但老鷹似乎已將他視為彌補球隊戰力缺口的唯一解藥。
籌碼曝光：波神＋狀元秀的超級報價？
為了匹配Davis的高昂薪資，老鷹初步提出的方案將以波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）為核心。雖然波爾津吉斯本季因病痛出賽斷斷續續，但老鷹對送走他持開放態度。
最令人震驚的消息是，老鷹管理層願意在交易中送出年僅20歲的2024年狀元秀里薩謝。Siegel表示，里薩謝將成為這筆交易能否打動獨行俠的關鍵。此外，老鷹也願意付出2026年的選秀權，但消息強調，老鷹手中握有的鵜鶘隊無保護首輪簽（極具狀元潛力）被視為非賣品，絕不會納入討論。
里薩謝在老鷹隊的環境中，發展與成長曲線不如預期，球對這一季在強森（Jalen Johnson）等人的爆發下，高層希望更進一步，他可能成為目標。
美媒發出警告 別為AD掏空未來
不過針對老鷹的豪賭行為，美媒《ClutchPoints》另一名分析師Malik Brown撰文警告，若老鷹真的送走里薩謝將是巨大失誤。雖然里薩謝本季場均10.7分較新人年的12.6分有所下滑，投籃不穩定也導致他在總教練施耐德（Quin Snyder）的體系中上場時間受限，但他在防守端的臂展與身材優勢仍是老鷹急需的資產。
分析指出，為了已經32歲且傷病史豐富的戴維斯而掏空年輕核心並不理智。老鷹目前的防守問題雖然嚴重，但Risacher仍具備極高的發展天賦。評論建議老鷹應嘗試以波爾津吉斯、肯納德（Luke Kennard）搭配選秀權進行報價，若獨行俠要求更多，老鷹應果斷退出談判。
亞特蘭大的兩難 保持現狀還是追求未來？
老鷹目前處於急需止敗的焦慮中，即便崔楊（Trae Young）已從內側副韌帶（MCL）傷勢中回歸，球隊仍難以取勝。戴維斯的到來無疑能瞬間提升禁區守護與籃板球保護，但代價若是未來十年的建隊基石里薩謝，老鷹管理層的這一盤棋，恐將引發球界的兩極評價。
【潛在交易方案對比】
老鷹可能送出： Kristaps Porzingis、Zaccharie Risacher、2026年首轮簽。
老鷹堅守底線： Jalen Johnson、鵜鶘隊無保護首輪簽。
獨行俠考量： 是否放棄AD以換取年輕狀元秀進行重組。
