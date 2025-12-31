隨著 NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數五週，聯盟內的流言蜚語已達到沸點。根據《ClutchPoints》資深記者Brett Siegel的最新報導，目前市場上最受矚目的焦點圍繞在達拉斯獨行俠球星安東尼·戴維斯（Anthony Davis）與亞特蘭大老鷹之間。雖然起初只是兩隊間的探詢，但這樁交易極有可能演變成涉及獨行俠、老鷹、勇士、國王及籃網的五隊超大規模「大地震」。
老鷹孤注一擲：願出狀元郎換取 AD
亞特蘭大老鷹本賽季表現不如預期（15勝19敗），近期更深陷七連敗泥淖，這讓總管昂錫·薩勒（Onsi Saleh）感受到巨大的改組壓力。報導指出，老鷹已與獨行俠直接溝通，表達了追求 AD 的強烈意願。
為了展現誠意，老鷹據傳願意送出2024年狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的到期合約作為籌碼。若這筆交易達成，老鷹將進入「贏在當下」模式，但也意味著明星控衛崔楊（Trae Young）在球隊的時日已進入倒數。
美媒模擬：涉及多名球星的 5 隊交易方案
Brett Siegel提出了一個大膽的假設性方案，將五支球隊的需求串聯在一起：
勇士與獨行俠的盤算
這樁潛在交易對各隊都有深遠影響：
🏀金州勇士： 最令人震驚的細節在於克雷·湯普森（Klay Thompson）重返金州。勇士一直渴望增強禁區防守與籃板，籃網的克拉克斯頓是他們長期追蹤的目標。同時，迎回湯普森不僅是情懷，也能在巴特勒（Jimmy Butler）身邊補強外線火力。
另外，勇士能獲得艾利斯（Keon Ellis）的戰略核心：
獲得「鳥權」的長遠計畫： 報導特別提到，勇士在得到艾利斯的同時也獲得了其「鳥權」。這對薪資空間緊繃的勇士至關重要，讓他們未來能突破薪資上限與他續約（預估年薪約1400萬美元），確保他成為後柯瑞時代的長期核心，或是作為更有價值的交易資產。終結長期的獵頭行動： 勇士對艾利斯的關注並非新聞。早在休賽季勇士就曾試圖向國王報價，但當時遭到拒絕。報導指出，隨著國王進入重建期並將艾利斯擺上貨架，勇士終於有機會，透過這樁5隊交易將這位心儀已久的防守悍將納入麾下。
在5隊大交易中，勇士必須送走穆迪。艾利斯被視為升級版的替代者，他具備頂尖的防守意識與外線投射能力，這種「不佔球權」的特性，比庫明加更適合目前擁有柯瑞和巴特勒的勇士隊陣容。
🏀達拉斯獨行俠： 在唐西奇（Luka Doncic）交易案後，獨行俠正處於轉型期。送走AD可以回收大量資產，並圍繞新星弗拉格（Cooper Flagg）重新建軍。獲得全能中鋒沙伯尼斯（Domantas Sabonis）則能緩解禁區壓力，維持競爭力。
🏀沙加緬度國王： 國王急需一名正牌控衛。儘管崔楊（Trae Young）的風格曾讓國王猶豫，但考慮到他僅27歲且合約剩餘年限不長，這是一次值得的冒險，同時還能趁機搶下他們夢寐以求的 庫明加。
薪資壓力將推動球星搬家
報導強調，老鷹若同時留下崔楊與AD，下個賽季的薪資總額將突破2億美元大關，面臨嚴苛的「第二土豪線」懲罰。因此，AD若降臨亞特蘭大，崔楊的離開幾乎不可避免。
雖然目前這僅止於「假設性方案」，但隨各方消息來源證實，老鷹對AD的興趣是真實的，這也為截止日前可能出現的瘋狂交易埋下了伏筆。
消息來源：ClutchPoints
|球隊
|獲得球員 / 資產
|亞特蘭大老鷹
|Anthony Davis、Zach LaVine、D'Angelo Russell
|達拉斯獨行俠
|Domantas Sabonis、Zaccharie Risacher、Luke Kennard、2026 首輪籤、選秀互換權
|沙加緬度國王
|Trae Young、Jonathan Kuminga、Kristaps Porzingis
|金州勇士
|Nic Claxton、Klay Thompson (重返金州)、Keon Ellis、次輪籤
|布魯克林籃網
|Moses Moody、Buddy Hield、Trayce Jackson-Davis、勇士 2027 首輪籤
