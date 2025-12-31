我是廣告 請繼續往下閱讀

布朗關鍵雙十 綠衫軍穩坐東區第三

波士頓賽爾提克今（31）日持續西征之旅，客場挑戰近期狀態火熱的猶他爵士。儘管上半場一度落後達12分，但綠衫軍在下半場展現鐵血防守，成功凍結爵士後衛喬治（Keyonte George）的火力。在布朗（Jaylen Brown）全場23分、10助攻的帶領下，搭配懷特（Derrick White）破紀錄的單場7次阻攻，最終以129：119完成大逆轉，報了季初主場落敗的一箭之仇。賽爾提克季初表現雖未達預期，但在布朗單核帶隊下打出一波連勝，戰績提升至19勝12負，高居東部第三。此役面對近況神勇、接連擊敗活塞與馬刺的爵士，綠衫軍開局陷入苦戰。爵士主將喬治上半場完全無視防守，15投8中狂轟23分，率領爵士一度建立雙位數領先，讓賽爾提克的後場防線面臨崩解危機。易籃後，賽爾提克防守強度驟增，讓上半場暴走的喬治手感頓失。全場最亮眼的莫過於懷特，他雖然三分線外手感冰冷，卻在防守端化身為爵士球員的噩夢。懷特全場交出27分、7籃板、6助攻，更狂送生涯新高的7次阻攻，一個人賞出的火鍋數竟然比爵士全隊總和還要多，成為限制喬治發揮並成功逆轉的最大功臣。布朗在此戰展現領袖風範，下半場精準調度團隊進攻，全場19投9中挹注 23 分、6籃板與10助攻。在他的帶隊之下，賽爾提克全隊共有6人得分上雙。儘管爵士中鋒努爾基奇（Jusuf Nurkic）下半場爆發，繳出26分、8籃板、8助攻的全能成績單，仍無力阻止爵士在主場慘遭逆轉的命運。隨著這場勝利入袋，賽爾提克穩坐東區第三寶座，僅次於底特律活塞與紐約尼克。接下來綠衫軍將在3日內接連對陣沙加緬度國王與洛杉磯快艇，力求為這趟西征之旅劃下完美句點。