▲王翊亘進一步指出，從球員角度來看，未能拿到10年長約，某種程度也是對母隊的「折扣回饋」。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.27）

樂天桃猿今（31）日宣布與隊長林立完成續約，雙方簽下為期8年、總值1.8億元（含激勵獎金）的複數年合約。對此，球評王翊亘在受訪時給予高度肯定，直言這是一張「對球隊與球員而言，都談得非常漂亮的合約」。王翊亘指出，從近年場上表現與場下影響力來看，林立對桃猿的重要性早已超越單純的成績輸出。「不論是攻守表現、穩定健康出賽，或是在休息室裡給年輕球員的支持，他對整體球隊的價值都非常高。」在王翊亘眼中，林立幾乎就是目前聯盟最頂級的右打者之一，且能勝任內野、外野多個位置，這種守備彈性對球隊調度與軍容安排極具戰略價值。王翊亘也點出，若林立進入自由球員市場，勢必會引發激烈的金額競逐，對桃猿而言壓力不小。不過，林立與桃園長期的情感連結，是促成這次續約的重要因素之一。「他從基層到職棒，幾乎都在桃園發展，據我所知，他本人也有很強烈的留隊意願。」王翊亘表示，林立真正考量的關鍵，其實不只在薪資數字，而是合約年限與保障是否能符合職業生涯規劃。在年限部分，王翊亘認為，若以林立近年的缺賽狀況來講的情況來看，球團直接給到10年是比較冒險的數字；但在雙方充分溝通、互有共識的前提下，8年成為一個可接受的折衷點。「這份合約平均月薪大約落在150萬元左右，再搭配不錯的激勵獎金條件，對林立這個等級的球員來說，是合理、也符合身分的待遇。」王翊亘進一步指出，從球員角度來看，未能拿到10年長約，某種程度也是對母隊的「折扣回饋」；而從球團立場出發，則成功在風險控管與留住核心之間取得平衡。「所以我會說，這是一張雙方都能接受、而且都談得很漂亮的合約。」隨著這紙1.8億元長約拍板，桃猿不僅成功留住打線與休息室的靈魂人物，也為歷經動盪的一年注入穩定力量。正如王翊亘所言，這份合約的價值，不只是金額本身，而是對戰力、文化與未來方向的全面肯定。