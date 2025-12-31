我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sandy表示四人私底下超級不熟，不過一起奮戰6、7個小時後就會熟了。（圖／台北最High新年城官網）

台北跨年「2026台北最High新年城」今年由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，組合讓人耳目一新，Sandy表示四人私底下超級不熟，不過一起奮戰6、7個小時後就會熟了。而今（31）日台北天氣又濕又冷，圓圓卻仍穿著火辣服裝，相當敬業，她透露一開場要頂著「老腰」跳舞，應該跳一跳就不會冷了，更因練舞導致脊椎發炎，透露自己前幾天確診脊椎及肩韌帶拉傷，一旁黃豪平聽到「確診」兩字瞬間彈開，讓全場笑翻。今天受到東北季風影響，北台灣降雨明顯，天氣又濕又冷，圓圓穿著細肩帶流蘇洋裝，露出手臂、一雙美腿，布料相當少，她透露開場就要帶來舞蹈表演，待會兒跳一跳就不會冷了。不過，圓圓也因為練舞造成脊椎發炎，透露兩天前確診脊椎及肩韌帶拉傷，讓黃豪平馬上彈開，笑說：「確診，先不要先不要。」好險是只是脊椎問題。Sandy直說，圓圓真的非常敬業，為了準備開場表演，必須彩排、練習，今天又下著雨，主持群也叮嚀她舞台很滑要小心，說：「拜託千萬別跌倒。」今晚，黃豪平也同樣有備而來，穿著超過10公分的鞋子登台，他笑說：「我今天就衝著夏和熙，因為去年主持時，他弄破我的褲子，所以今年在高度上氣場不能輸。」圓圓已連續15年在舞台上陪伴大家跨年，從一開始在馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，終於成功達成自己心中的主持里程碑。事前圓圓透露開場舞表演將挑戰「小三高」，小高台、小高的高跟鞋，以及舞蹈難度偏高，因此最近每天睡覺都會夢到在跳舞，「在這麼多人面前要跳開場舞，真的覺得很緊張」。