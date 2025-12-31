我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）本週連3天在台北大巨蛋舉辦演唱會，每天曲目略有不同，第一晚演出總長150分鐘、共45首歌。（圖／凌時差提供）

【蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演出第一天歌單一覽】

亞洲流行天后蔡依林（Jolin）出道26年，昨（30）日晚間首度站上台北大巨蛋，今晚也將舉辦第二場。以《PLEASURE》為名的全新巡演製作，是從同名專輯中探討的「慾望及愉悅」為核心概念延伸，Jolin化身愉悅之母，帶領全場4萬名觀眾開啟一場長達150分鐘的感官冒險，三日歌單略有不同，《NOWNEWS今日新聞》特別整理第一晚的歌單，一起紙上回味。作為大巨蛋首場演出，製作規格堪稱史詩級。整場秀以《THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS” 》(花園中的女孩「出走」)、《PLEASURE ECHOES PAIN》 (愉悅在苦痛中迴盪)、《SURRENDER THE FOOL》 （愚者的奉獻）、《BEFORE THE TRUTH》（真相之前）、《THE GARDEN OF HER OWN》 （她創造的花園）五大故事章節串連。開場第一章以〈PROCESSION INTRO〉與新歌〈SEVEN〉揭開神祕面紗，搭配慶典公牛開路，緊接著〈紅衣女孩〉與〈美杜莎〉，蔡依林乘著巨蟒現身，瞬間將氣氛推向詭譎而華麗的高潮。第二章包括經典快歌〈特務J〉、〈大藝術家〉，都有經過全新編排，表現Jolin在慾望異域中的女王氣勢。隨著劇情推進至第三章《SURRENDER THE FOOL》，舞台轉化為感官樂土，Jolin帶來充滿魅惑氣息的〈甜秘密〉與〈美人計〉，讓觀眾深陷於這場華麗的視覺迷宮。緊接著第四章《BEFORE THE TRUTH》畫風一轉，進入深情的抒情橋段，Jolin 一連演唱〈玫瑰少年〉、〈妥協〉、〈第三人稱〉等經典情歌，當〈天空〉與〈檸檬草的味道〉前奏一下，大巨蛋瞬間變成萬人KTV，全場大合唱的聲音響徹雲霄，場面動人。進入第五章《THE GARDEN OF HER OWN》，氣氛轉為繽紛夢境般的甜蜜氛圍。Jolin 帶來〈日不落〉、〈馬德里不思議〉、〈說愛你〉等國民金曲，讓全場觀眾跟著節奏搖擺，沉浸在粉紅色的愉悅泡泡中。演出的最終章與安歌環節，Jolin 毫無保留地釋放能量，以〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉以及大熱作品〈怪美的〉，最後來有許多粉絲期待已久的〈舞孃〉與神曲〈PLAY我呸〉，為整晚結合時尚、藝術與音樂的魔幻大秀畫下完美句點。1.PROCESSION INTRO2.SEVEN3.紅衣女孩4.美杜莎5.D.I.Y6.I'm Not Yours7. 惡之必要8. 特務 J9. 大藝術家10. 你也有今天11. 熱冬12. DANCER TRANSITION INTRO13. BLOODY MARY14. HUSH LITTLE BABY15. 我超會16. 甜秘密17. WOMAN'S WORK18. 美人計19. LAYERS TRANSITION20. FISH LOVE21. 玫瑰少年22. 妥協23. 第三人稱24. 天空25. 假裝26. 檸檬草的味道27. LAYERS28. SAFARI29. 都沒差30. 日不落31. 馬德里不思議32. 說愛你33. 腦公34. 花蝴蝶35. 看我72變36. INSIDE OUT37. PILLOW38. CARMINA BURANA INTRO39. PLEASURE40. 愛無赦41. 怪美的42. 舞孃43. STARS ALIGN44. PLAY 我呸 (PLAY)45. PLEASURE CHASER