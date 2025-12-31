我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）透露她在演唱會期間的飲食習慣，不吃味精，吃海鮮補充體力，還有媽媽愛心煲湯補充體力。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林（Jolin）這週首度攻進台北大巨蛋，面對長達150分鐘、包含高強度唱跳的魔幻大秀，對體力無疑是極大考驗。外界好奇天后究竟如何備戰？Jolin大方透露，她維持滿檔電力的祕訣是靠吃海鮮，還有蔡媽媽一天2次的愛心煲湯，以及禁止攝取味精，防止口渴。為了在台上維持最佳狀態，Jolin對飲食控制極為嚴格。她表示在演唱會期間，偏好攝取海鮮補充優質蛋白質與體力。此外，她嚴格禁止吃含有味精的料理，她表示，「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」為了確保演出一氣呵成，她在飲食調味上力求單純，這也是對舞台細節的極致要求。除了嚴格的飲食控管，Jolin 身後最強大的後援部隊莫過於蔡媽媽。為了守護女兒挑戰高難度演出的體力，蔡媽媽每天早晚定時親手燉煮魚湯與雞湯。充滿愛心的湯品富含膠原蛋白，是Jolin滿滿元氣的來源，讓她在面對4萬名觀眾的歡呼時，能以絕佳的狀態，帶領歌迷進入龐大的愉悅宇宙。