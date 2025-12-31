我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥今晚一連帶來〈ALL EYES ON ME〉、〈戀愛達人〉、〈做伙〉、〈舞狀元〉、等多首歌曲，展現超強舞台魅力。（圖／嘉義+1 We Chiayi YT）

嘉義市的跨年晚會「全嘉藝起來」今（31）日卡司包括羅志祥（小豬）、蕭煌奇、許富凱等大咖，還獨家請到韓國天團MAMAMOO團長頌樂，讓粉絲相當期待。羅志祥稍早以歌曲〈ALL EYES ON ME〉開場，接連帶來多首抒情歌、舞曲，又唱又跳讓全場嗨翻。不過在演唱台語歌〈做伙〉時，羅志祥不小心手滑掉mic，讓網友笑虧：「小豬是真唱啊」、「證明是開全mic唱」。羅志祥今晚一連帶來〈ALL EYES ON ME〉、〈戀愛達人〉、〈做伙〉、〈舞狀元〉、等多首歌曲，展現超強舞台魅力。2025年全新單曲〈做伙〉是羅志祥出道以來第一手全閩南語作品，表示：「我已經不是20幾歲，希望可以用我的年紀唱出大家人生的歌。」不過在演唱過程中，他突然手滑，麥克風掉到地上發生巨大聲響。直播播出後，網友也紛紛笑虧：「小豬是開全mic啊」、「證明是真唱」，而他遇到演出插曲，也一臉心虛笑了出來，但卻絲毫不影響演出，臨場反應獲得觀眾大讚。被問到2026計畫？羅志祥說：「還沒有計畫。」他認為未來每一天都交給明天，看自己有多努力，明天就會有什麼樣的收穫。最後他帶來舞曲〈舞狀元〉，賣力唱跳現場宛如演唱會，讓粉絲看了相當過癮，紛紛誇讚：「羅志祥唱跳真的猛」、「好好看」、「羅志祥真的是跨年亮點」、「不得不說小豬跳舞真的強」，直播線上人數也突然增加1000人。