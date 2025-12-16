我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bboy NANA（左）和babyMINT粼粼（右）上週末一起為羅志祥演唱會暖場。Bboy NANA見到偶像本人突然一動也不動，石化了。（圖／開心果娛樂提供）

亞洲舞王羅志祥上週末一連兩天在台北小巨蛋開唱，暖場嘉賓也亮點十足，找來年僅10歲的霹靂舞世界冠軍Bboy NANA ，以及新時代巔覆系女聲babyMINT粼粼聯手炒熱氣氛。NANA視羅志祥為偶像，在大舞台上下戰帖，被問到會不會跳偶像的招牌舞時，他竟大膽反問：「請幫我問小豬哥哥會不會頭轉？」童言童語的戰帖，逗樂全場。NANA表示自己都是聽小豬哥哥的歌長大，最喜歡的是〈精舞門〉，雖然沒學過對方的舞步，但他對自己的霹靂舞實力充滿自信，「我就是要用霹靂舞讓『小豬哥哥』的粉絲都關注我。」有趣的是，NANA在舞台上可「人來瘋」地盡情表現，在後台見到羅志祥時卻瞬間「石化」。天不怕地不怕的NANA，看到羅志祥難掩緊張，反差萌讓旁人直呼可愛。這次暖場演出，NANA 特別邀請曾一起拍攝廣告的babyMINT粼粼 同台，兩人合唱了NANA 與愛莎、林明禎合作的〈Turn It Up〉和〈剪刀石頭布〉。NANA表示，這兩首歌的組曲有難度，「幸好有同樣跳舞很厲害的粼粼姐姐一起合作。」粼粼也對這位小弟弟讚譽有加，大讚NANA跳舞極具殺傷力。演出當下，NANA重現招牌「大風車」頭轉絕技，滿場粉絲立刻報以高分貝尖叫聲回應。身為過來人的粼粼在後台勉勵NANA：「一定要相信自己，不斷的努力。」2025年進入尾聲，NANA表示，希望有朝一日能跨級拿下成人組的舞蹈冠軍，近期斜槓DJ的粼粼，除了持續精進演藝實力，生活上也希望能去歐洲旅遊，特別是倫敦的皇家文化景點與二手古董市集，是她最想去冒險的地方。