針對近日網路上流傳關於羅志祥（小豬）與在活動現場和互動時，全程沒有看粉絲的言論。對此，經紀人表示，當日活動長達6小時，氣氛極為歡樂融洽。羅志祥一直以來都將粉絲視為親近的朋友，當天的互動也完全屬於友人間的自然交流與同樂。經紀人表示：「當天大家玩得很盡興、很開心。羅志祥與粉絲的關係一直都是開放且真誠的，我們始終秉持著與大家零距離、像朋友一樣的態度相處。」針對外界關注的細節，經紀人還原：「那位粉絲當時表示要更換服裝，羅志祥也禮貌性地表示允許，這是一個極為正常的互動過程，完全沒有任何不當之處。」經紀人呼籲，網友切勿對單一畫面或片段資訊斷章取義、捕風捉影。任何惡意的揣測與誹謗行為，不僅傷害了藝人，更嚴重汙衊了羅志祥與長久支持他的粉絲之間單純、真摯的同樂之心。羅志祥上週末連續兩天在台北小巨蛋開唱，最後都有驚喜福利的砸派派對，他全場跑，和粉絲、來賓玩砸派沒有任何距離，不管是砸人或是被砸，都很賣力，幾度被白色泡沫堵得無法呼吸，喊停音樂聲，讓他先擦臉再繼續。最後主辦單位開啟了水舞台，他乾脆在台上洗澡，不小心秀了腹肌，問粉絲要不要一起沖洗。也一度因為粉絲在台下忙著撿卡片，忽略在台上唱歌的他生氣，最後一場甚至送出iPhone 17手機，羅志祥送手機時表示：「愛就是雙向奔赴，粉絲對我好，我也要對你們好。」透露他寵粉的心情。