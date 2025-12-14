《羅志祥30巡迴演唱會》今（14）日晚間在台北小巨蛋登場，除了將近五十首歌曲連發不喊停，這回再度延續「羅老闆」大放送的「寵粉」
行為，為歌迷舉辦「尾牙」，現身加碼大送禮，本 次台北場包括自 家品牌GOTNOFEARS的演唱會周邊商品和行李箱，最大獎是最新款的「iPhone17」，羅志祥表示，「很有誠意吧，真的沒有人演唱會在送iPhone。但愛就是雙向奔赴！你們支持我，我也要對你們好。」
和粉絲雙向奔赴！精心準備禮物
過去演唱會上，羅志祥曾送過電動車、香港來回機票、電視和閨蜜機移動式智慧螢幕，每次送的禮物價值都超越自身演
唱會的門票。他表示，自己都替粉絲感到划算。羅志祥表示，不想讓粉絲每次聽完演唱會就結束了，才會精心準備禮物，「因為愛是雙向奔赴，粉絲對我好，我也要對他們好。」
抽iPhone17的過程很有創意，羅志祥是事先拍好影片，以飛盤隨機飛到的座位點作決定，他在影片裡對粉絲表示：「如果你的票券上是這個位置，請帶著票來領手機。」現場一陣歡呼，羅志祥也吶喊：「幸福吧！」
女神安心亞當嘉賓 羅志祥唱新歌
今晚演出曲目和昨晚略有不同，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉，還演唱了〈獨一無二〉，女神安心亞擔任嘉賓，兩人合體唱跳了〈靚仔〉，羅志祥也全球首唱熱騰騰的單曲〈A
ll eyes on me 〉搭配全新舞蹈，粉絲也現場現學現賣，馬上學習最新舞步和手勢，一起邊聽邊跳。
