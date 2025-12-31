我是廣告 請繼續往下閱讀

晨威應該會是較有機會挑戰的一位

「年輕旅外大咖」歸國也是一種可能性

▲林立正式加入「億元男俱樂部」，成為繼陳傑憲、陳子豪、江坤宇後，中職史上第4位簽下億元級合約的頂尖球星。（圖／NOWNEWS社群中心製表）

中華職棒2025年歲末再傳出爆炸性合約消息！樂天桃猿球團今（31）日正式宣佈，與球隊領航者、隊長林立達成續約共識，簽下一紙為期8年、總值高達1.8億新台幣（含激勵獎金）的超級複數年合約。這份合約不僅是對林立過去9年貢獻的實質回饋，也讓他正式加入「億元男俱樂部」，成為繼陳傑憲、陳子豪、江坤宇後，中職史上第4位簽下億元級合約的頂尖球星。而下一位聯盟「億元男」會是誰？球評謝岱穎認為短時間恐難再看到，但也林立自2017年季中加盟以來，始終是桃猿打線的靈魂核心。效力9年間累積946支安打、93支全壘打，生涯打擊率維持在驚人的0.340。他在更衣室的領袖氣質，更是球隊於2025年勇奪總冠軍的關鍵安定力量。邁入2026年球季，林立僅差54支安打與7支全壘打即可達成「千安百轟」雙里程碑，這份8年長約也展現球團期盼他終老桃猿、成為隊史永恆傳奇的決心。然而，隨著中職薪資結構在2025年末徹底洗牌，外界也開始關注「誰是下一個億元男」。對此，資深球評謝岱穎抱持較為審慎的觀點。謝岱穎指出，目前的自由球員市場或即將約滿的戰力中，謝岱穎深入分析，目前聯盟中幾位看板人物如中信兄弟的，難以再簽下長年期的鉅額合約。而像樂天桃猿的，若要挑戰億元門檻，條件將相對嚴苛。，我是覺得有點難，但如果他成績維持聯盟頂尖，可能會有一點機會。」謝岱穎在訪問中加上這條但書，但下一個「億元男」要在誕生，可能需要一些時間。展望未來，「億元男」的產生僅有兩種可能性。除了國內年輕新秀的跳躍式成長，能以極短年資展現聯盟統治力；另一種謝岱穎認為是，類似於過去江少慶的例子隨著2025年進入倒數計時，林立的這份天價合約不僅穩定了桃猿隊軍心，也為中職薪資發展立下新的標竿。在市場機制漸趨成熟的當下，下一個億元奇蹟何時出現，將成為未來數年台灣棒球界受矚目的焦點。