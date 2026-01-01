我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林立正式加入「億元男俱樂部」，成為繼陳傑憲、陳子豪、江坤宇後，中職史上第4位簽下億元級合約的頂尖球星。（圖／NOWNEWS社群中心製表）

球員 年薪（萬元） 打一場賺多少 一個打席賺多少 張育成（富邦悍將） 2,640 22萬／場 4.89萬／打席 林立（樂天桃猿） 2,250 18.75萬／場 4.17萬／打席 陳傑憲（統一獅） 1,680 14萬／場 3.11萬／打席 江坤宇（中信兄弟） 1,400 11.67萬／場 2.59萬／打席 江少慶（富邦悍將） 1,360 11.33萬／場

▲樂天桃猿隊今（31）日正式宣布，與陣中靈魂人物、隊長林立達成共識，簽下為期8年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿今（31）日震撼宣布以8年1.8億的天價合約續留強打林立，中職正式進入「大頂薪時代」。目前中職有「5巨頭」月薪全數突破百萬門檻，其中旅美好手張育成仍以220萬月薪傲視群雄。若將合約細分至「產值」計算，張育成一個打席就能入帳近5萬元，驚人產值與一般球員形成了「一場抵一個月」的強烈對比。過去中職高薪榜單多由旅外回歸的大咖球星佔據，但2025年情況大不相同。目前年薪前5強中，僅剩張育成與江少慶兩位旅外代表，其餘皆是本土培養的看板球星。林立憑藉2025年率隊奪冠的領袖表現，新約平均月薪衝上188萬元，身價已是江少慶（月薪113.3萬）的1.6倍。而中信兄弟游擊核心江坤宇也以10年逾1.4億元的大約穩坐前段班。億元男接連的出現也讓榜單出現「大震盪」，昔日高薪代表「大王」王柏融與朱育賢（月薪皆為85萬），在百萬門檻下已被擠出前5名外。究竟這些「億元男」打球有多賺？若以中職一年一隊120場例行賽、明星球員平均單場4.5個打席來試算，這些球星的「產值」可說是相當驚人。從球團當時簽約透露的合約金額來看，張育成年薪2640萬元，相當於每場比賽可以賺到22萬元，每一個打席就能賺到近5萬元。這意味著張育成一個打席的收入，就足以支付一名社會新鮮人一個月的薪水。中職一般球員月薪大約是10萬至30萬元不等，等於張育成一場能賺到的薪水足以付給一個普通球員一個月月薪。此外，林立與陳傑憲每一個打席的價值超過3萬元，也已達到許多一般勞工的月薪水準。雖然高薪背後承擔的是巨大的票房壓力與戰績責任，但在這樣的強烈對比下不僅反映出本土巨星主導市場的現狀，更宣告了中職頂尖戰力的身價正式邁入新境界。＊陳傑憲以「1.68億元、10年合約」換算平均年薪1680萬，未納入3200萬激勵獎金＊江坤宇以「1.4億元、10年合約」換算平均年薪1400萬