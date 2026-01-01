樂天桃猿今（31）日震撼宣布以8年1.8億的天價合約續留強打林立，中職正式進入「大頂薪時代」。目前中職有「5巨頭」月薪全數突破百萬門檻，其中旅美好手張育成仍以220萬月薪傲視群雄。若將合約細分至「產值」計算，張育成一個打席就能入帳近5萬元，驚人產值與一般球員形成了「一場抵一個月」的強烈對比。
本土球星主導「薪時代」 月薪沒百萬進不了前5
過去中職高薪榜單多由旅外回歸的大咖球星佔據，但2025年情況大不相同。目前年薪前5強中，僅剩張育成與江少慶兩位旅外代表，其餘皆是本土培養的看板球星。
林立憑藉2025年率隊奪冠的領袖表現，新約平均月薪衝上188萬元，身價已是江少慶（月薪113.3萬）的1.6倍。而中信兄弟游擊核心江坤宇也以10年逾1.4億元的大約穩坐前段班。億元男接連的出現也讓榜單出現「大震盪」，昔日高薪代表「大王」王柏融與朱育賢（月薪皆為85萬），在百萬門檻下已被擠出前5名外。
張育成每場入帳22萬！成中職最貴「單場身價」
究竟這些「億元男」打球有多賺？若以中職一年一隊120場例行賽、明星球員平均單場4.5個打席來試算，這些球星的「產值」可說是相當驚人。
從球團當時簽約透露的合約金額來看，張育成年薪2640萬元，相當於每場比賽可以賺到22萬元，每一個打席就能賺到近5萬元。這意味著張育成一個打席的收入，就足以支付一名社會新鮮人一個月的薪水。中職一般球員月薪大約是10萬至30萬元不等，等於張育成一場能賺到的薪水足以付給一個普通球員一個月月薪。
此外，林立與陳傑憲每一個打席的價值超過3萬元，也已達到許多一般勞工的月薪水準。雖然高薪背後承擔的是巨大的票房壓力與戰績責任，但在這樣的強烈對比下不僅反映出本土巨星主導市場的現狀，更宣告了中職頂尖戰力的身價正式邁入新境界。
📍中職前5高薪球星「單場、單打席」收入一覽
以下數據以「一季每隊120場例行賽、平均每場4.5個打席」約略計算
＊陳傑憲以「1.68億元、10年合約」換算平均年薪1680萬，未納入3200萬激勵獎金
＊江坤宇以「1.4億元、10年合約」換算平均年薪1400萬
|球員
|年薪（萬元）
|打一場賺多少
|一個打席賺多少
|張育成（富邦悍將）
|2,640
|22萬／場
|4.89萬／打席
|林立（樂天桃猿）
|2,250
|18.75萬／場
|4.17萬／打席
|陳傑憲（統一獅）
|1,680
|14萬／場
|3.11萬／打席
|江坤宇（中信兄弟）
|1,400
|11.67萬／場
|2.59萬／打席
|江少慶（富邦悍將）
|1,360
|11.33萬／場
＊江坤宇以「1.4億元、10年合約」換算平均年薪1400萬