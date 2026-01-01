隨著第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於今年3月點燃戰火，力求衛冕的「侍Japan」日本隊正面臨史上最強的「大谷包圍網」。日本媒體《體育報知》特別撰寫專題，點名將在奪冠路上阻礙大谷翔平（Shohei Ohtani）的「七武士」，分析各國球星如何組成夢幻軍團，聯手封鎖這位當今世界最強球員。
美國隊隊長賈吉領軍 頂級賽揚雙投加入戰場
毫無疑問，日本隊連霸路上最大的威脅仍是美國隊。本次美國隊由去年美聯MVP、生涯累積368轟的洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）坐鎮。打線方面，去年敲出60轟的羅利（Cal Raleigh）與56轟的舒瓦伯（Kyle Schwarber）等重砲悉數在列。
與往年不同的是，過去頂級投手因傷病風險參賽意願較低，但本屆美國隊投手陣容堪稱豪華，去年賽揚獎得主斯肯斯（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）皆已表態參賽。這兩位火球強投將以國家榮譽為賭注，全力執行「大谷封鎖計畫」，即便是大谷翔平也難以輕易突破。
多明尼加重砲如雲 傳奇普侯斯領軍出征
另一支星光熠熠的強隊是可能在複賽遭遇的多明尼加。其陣容包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）及馬查多（Manny Machado）等各隊主砲。最值得關注的是，多明尼加由生涯703轟的傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）接掌兵符。普侯斯在2018至2021年效力天使隊期間曾與大谷朝夕相處，對大谷的打擊習性與弱點瞭若指掌，這對日本隊而言是極大的威脅。
各國球星出擊 大谷翔平深陷重圍
除了美、多兩國，委內瑞拉擁有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與阿圖維（Jose Altuve）等名將；波多黎各預計由大谷在道奇隊的新隊友、守護神迪亞茲（Edwin Díaz）坐鎮。此外，2023年讓日本隊陷入苦戰的墨西哥隊，其整體戰力依然不容小覷。
大谷翔平自上屆WBC奪冠後，已連續3年獲選MVP，無疑是各國情蒐分析的首要目標。回顧2023年準決賽大喊「Come on！」激勵隊友，以及決賽前「停止仰慕對手」的名言，大谷始終是日本隊的精神支柱。面對強大的「大谷包圍網」，大谷能否再次率領日本隊突破重圍並完成二連霸壯舉，全世界都在拭目以待。
消息來源：體育報知
