隨著2026年正式到來，第6屆世界棒球經典賽（WBC）進入最後倒數3個月。力求衛冕的日本隊（侍Japan）主力球員紛紛於元旦發出新春宣誓。效力於日本職棒橫濱DeNA海灣重砲牧秀悟（Shugo Maki）展現強烈鬥志，直言要擊敗美國隊的賽揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）和史金恩茲（Paul Skenes）；而福岡軟銀鷹雙星周東佑京（Ukyo Shuto）與近藤健介（Kensuke Kondo）則誓言展現進化後的實力，力助日本隊完成二連霸。
牧秀悟無懼美國賽揚雙投：絕不能退縮
預計將連續兩屆參賽的DeNA球星牧秀悟，針對美國隊宣布由去年賽揚獎雙投左投史庫柏與剛猛右投史金恩茲領軍的強大投手陣容做出回應。牧秀悟告訴《Sponichi Annex》表示：「我看了影像，他們的球威非常強勁，投球動作甚至難以用言語形容。但如果退縮就輸了，我會做好對策，絕不在力量對抗上輸給對方。」
面對由賈吉（Aaron Judge）、勞雷（Cal Raleigh）及舒瓦伯（Kyle Schwarber）組成的「50轟重砲連線」，牧秀悟強調，唯有積極揮棒才能創造機會，他將以打倒這支「美國史上最強軍團」為目標全力衝刺。
周東佑京不甘僅當代跑 爭取先發席位
曾在上屆準決賽對戰墨西哥時，展現驚人神速跑回再見分、連大谷翔平都追不上的「韋駄天」周東佑京，今年展現了從代走進化為正選球員的決心。周東接受《西日本新聞》訪問時表示：「若能獲選，我希望能展現這3年來的成長。」
由於上屆主力外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）去年10月接受手術，參賽機率偏低，這讓在2025年賽季繳出0.286打擊率並連兩年奪下外野金手套獎的周東，極有機會在經典賽扛起先發中外野重任，以走、攻、守全方位實力為球隊做出貢獻。
近藤健介再次期待與大谷翔平攜手出戰
而根據《西日本新聞》報導，被譽為「日本球界最強打者」的近藤健介，早已進入二連霸的調整模式。回顧3年前奪冠後發高燒到38.5度的龐大壓力與喜悅，近藤表示：「背負衛冕者的壓力雖然巨大，但我非常期待。」
對於前日本火腿隊隊友大谷翔平再次參賽，近藤開玩笑地說：「他現在已經是世界第一的球員，比上次比賽更強大，他不參加我會很困擾。」近藤強調，雖然去年球季受傷病困擾，但如果入選，他絕對會拚盡全力，不會有任何保留，目標是再次與大谷並肩作戰，讓日本國旗在世界頂端飄揚。
消息來源：西日本新聞、Sponichi Annex
