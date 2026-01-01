我是廣告 請繼續往下閱讀

▲DJ圓圓（左）在舞台上插話中斷金娜妍、蘿拉自我介紹。（圖／記者王意馨攝影）

介紹順序誤判 韓籍成員全程愣住

主持人清晨致歉 坦承現場誤判

2026年台北跨年晚會熱鬧登場，現場星光與人潮齊聚，卻在節目進行到啦啦隊互動橋段時，意外出現尷尬插曲，當味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女登台與主持群互動時，輪到韓籍女神金娜妍自我介紹時，竟意外被主持人DJ圓圓插話，流程因此被提前中斷，畫面全程透過直播播出，引發不少球迷與網友熱議，相關片段也迅速在社群平台流傳，對此DJ圓圓今（1）清晨也透過社群公開發聲，向所有人道歉。從直播畫面可見，主持人分站舞台兩側，依序將麥克風傳遞給小龍女們自我介紹，前段流程順利進行，然而當輪到韓籍成員金娜妍時，麥克風才剛遞到手中，DJ圓圓便直接接話進入下一段流程，導致她一句話都來不及說出口，只能滿臉困惑地看向主持方向，站在一旁的蘿拉也曾試圖示意仍有成員尚未介紹，但最終仍配合流程露出禮貌笑容。該段畫面曝光後，立刻在網路上掀起討論，不少球迷直言，跨年舞台本就時間有限，但在正式介紹尚未完成的情況下直接切換環節，對表演團體與外籍成員並不尊重，也讓辛苦準備登台的女孩們顯得相當尷尬，部分網友更將矛頭指向主持節奏與現場控場，認為DJ圓圓應更留意流程與來賓反應，更有人直指DJ圓圓不專業：「整場都在神遊」、「講話超尷尬」、「超級不尊重來賓」。爭議延燒後，主持人DJ圓圓於今日清晨在社群平台發文說明並公開致歉，她表示由於舞台視角與距離關係，誤以為全體啦啦隊成員已完成自我介紹，才會提前銜接下一個段落，並強調這並非刻意忽略任何人：「在此向未能完成介紹的女孩們致上最深的歉意！」也承諾後續會多加宣傳相關表演內容。此外，不少球迷、粉絲及網友也在社群上紛紛為金娜妍抱不平，對此她也大方地在留言處表示：「沒關係！」展現超大度的個性。