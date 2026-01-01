我是廣告 請繼續往下閱讀

▲匹茲堡海盜「海賊王」史金恩茲（Paul Skenes）獲選國聯賽揚獎，將披上美國隊戰袍，扛起「星條軍團」先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）

第六屆世界棒球經典賽（WBC）即將於今年3月登場，力拚衛冕的日本武士隊恐將遭遇史上最強大的挑戰者。上屆在決賽飲恨的美國隊，本屆徵召展現驚人決心，多位大聯盟（MLB）頂級巨星相繼表態參戰，並由紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任美國隊長，誓言要奪回「世界冠軍」的頭銜。賈吉在剛結束的2025年賽季表現依舊火燙，出賽152場繳出打擊率3成31、53發全壘打以及114分打點的恐怖數據，並成功蟬聯美國聯盟年度最有價值球員（MVP）。這位現役最強重砲不僅將扛起中心棒次，更將以「美國隊長」的身分凝聚團隊士氣。不讓打線專美於前，美國隊的投手陣容同樣令人頭皮發麻。匹茲堡海盜的超級新星史金恩茲（Paul Skenes）早已率先表態參賽。這位擁有160公里火球與刁鑽變化球的年輕強投，去年賽季雖然帳面成績為10勝10敗，但防禦率是驚人的1.97。他在職業生涯第二年就以壓倒性表現奪下國家聯盟賽揚獎，預計將成為美國隊先發輪值的定海神針。除了賈吉與史金恩茲，美國隊還網羅了兩位去年的全壘打王，包括在西雅圖水手單季狂轟60發全壘打的捕手勞雷（Cal Raleigh），以及費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。值得一提的是，舒瓦伯去年在國聯以56發全壘打的成績，硬是比下大谷翔平，奪下全壘打王寶座。從隊長賈吉到賽揚強投史基斯，再到兩聯盟的全壘打王，美國隊這次組成的「星條旗軍團」星光熠熠，展現出勢在必得的決心，準備在3月的經典賽向日本隊發起最強力的復仇之戰。