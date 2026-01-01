我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟在2025年的最後一天公布確定不續約名單，去年賽季兼任二軍教練的捕手黃鈞聲確定卸下黃衫，結束15年職棒生涯。黃鈞聲退役後，目前中職僅剩3位選手效力過兄弟象，分別是王勝偉、陳子豪以及張志豪，其中僅張志豪仍持續披著黃衫。現年36歲的黃鈞聲，2010年中職選秀第7輪加入兄弟象，2012年開始在一軍出賽，生涯首轟出現在菜鳥年的9月30日，黃鈞聲從獅隊廖文揚手中敲出2分砲，替兄弟象擴大領先。不過此役在第9局「變調」，當時兄弟為了讓洋投湯瑪仕爭奪救援王，第9局葉詠捷壞球連發，刻意讓獅隊打者上壘，為的就是替湯瑪仕符合救援資格的出賽條件。獅隊當時也看透兄弟象的意圖，張泰山和高國慶面對明顯偏差的壞球仍選擇出棒，「送」給兄弟象2個出局數，不過葉詠捷最後仍保送李育儒、鄧志偉，完成湯瑪仕登板條件，而湯瑪仕僅用3球就下最後1個出局數，奪下單季第23次救援成功，追平獅隊林岳平，並以較低的防禦率勝出。為了一座救援王，2隊投手、打者皆違反「運動家精神」，聯盟也召開記者會，取消該年度救援王獎項，雙方總教練遭到罰款、禁賽，時任聯盟會長黃鎮台、雙方領隊皆為此鞠躬致歉。該場比賽的「鬧劇」，也奪走黃鈞聲生涯首轟的喜悅。黃鈞聲15年職棒生涯，共留下498場出賽，敲出311安、15轟、145分打點，生涯打擊率2成63。在黃鈞聲退役後，中職僅剩下3位選手效力過兄弟象，分別是王勝偉、陳子豪以及張志豪，其中僅張志豪仍持續披著黃衫。