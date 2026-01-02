我是廣告 請繼續往下閱讀

備受矚目的日職西武獅王牌投手今井達也，其大聯盟新東家終於在今（2）日正式揭曉！休士頓太空人宣布以3年總額5400萬美元（約新台幣16.9億元）的合約簽下這位日本強投。這份合約不僅附帶激勵獎金，最高總值可達6300萬美元（約新台幣19.7億元），更重要的是包含了「每個賽季結束後皆可跳脫」的特殊條款，顯示今井採取了與村上宗隆相似的「高薪短約」策略，這股新風潮也引發了美職球界的熱烈討論。根據MLB官方網站披露的細節，今井達也這份合約的保障年薪為1800萬美元。為了鼓勵他保持健康出賽，合約中設有激勵機制：只要單季投球局數達到100局，他就能額外獲得300萬美元獎金。若3年合約走完且達標，總金額將上看6300萬美元。至於母隊西武獅，則預計可從這筆簽約中獲得約997萬5000美元（約新台幣3.12億元）的入札轉讓金。原先外界預期，擁有頂級三振能力的今井達也，有機會爭取到一張總值破 1 億美元的長約。然而，最終結果卻是「短年期、高年均薪」。對此，大聯盟官網資深記者芬桑德（Mark Feinsand）爆料指出，其實市場上並非沒有球隊開出長約，但今井本人與經紀團隊最終選擇了年薪更高、且具備高度彈性的短期方案。這意味著，如果今井在第一年或第二年表現優異，他隨時可以行使「跳脫條款」，投身自由球員市場爭取更大的養老合約。值得注意的是，這種操作模式與日前簽約芝加哥白襪的「村神」村上宗隆（2年3400萬美元）如出一轍。美媒分析，這種策略的興起，部分原因在於大聯盟球隊對於支付巨額「入札轉讓金」的態度轉趨保守。對於選手而言，若能透過短約先登陸大聯盟，待跳脫合約後便能以「完全自由球員（FA）」身分重新議價，屆時新球隊無需再支付轉讓金給日職母隊，選手自然能爭取到更優渥的薪資。然而，這也意味著日職母隊未來能拿到的補償恐將大幅縮水，以今井為例，若他未來成為 FA，西武獅屆時能分到的金額可能僅剩約 5 億日圓。這股「規避高額轉讓金」的風氣，恐將改變未來美日職棒的入札生態。