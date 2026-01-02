我是廣告 請繼續往下閱讀

透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅王牌今井達也，今（2）日確定以3年5400萬美元（約新台幣16.9億元）加盟休士頓太空人。隨著合約塵埃落定，美國媒體也揭露了驚人的合約談判內幕，原先外界傳得沸沸揚揚的東岸豪門洋基與大都會，實際上從頭到尾都處於「觀望」狀態，根本沒有正式參與競標。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在社群平台X上的爆料，紐約洋基與紐約大都會雖然被視為潛在買家，但實際上並未真正投入今井達也的爭奪戰，也沒有提出具體報價。反倒是陣中已擁有今永昇太、鈴木誠也兩位日籍球星的芝加哥小熊，為了組成豪華的「日本連線」，直到太空人簽約前的最後一刻都還在與今井陣營進行實質協商。可惜雙方最終未能達成共識，讓這位剛滿27歲的強力右投決定降臨休士頓。這份合約的結構也充滿巧思。MLB 官網指出，今井達也的保障年薪高達1800萬美元，若單季投球局數達標100局，還能額外領取300萬美元獎金，三年總值最高可達6300萬美元。更關鍵的是，合約附帶「每個賽季結束後均可跳脫」的條款，這讓他進可攻退可守，若適應良好隨時能重新投入自由市場爭取更大合約。若以「入札制度」旅美的日本投手來看，今井達也的平均年薪（AAV）水準相當驚人，僅次於道奇隊山本由伸（12年3.25億美元）以及當年洋基隊田中將大（7年1.55億美元），一舉躍居史上第三高薪的入札投手。大聯盟官網記者芬桑德（Mark Feinsand）分析，今井其實手上有年限更長的合約報價，但他最終選擇了「短年期、高年薪」的方案，顯見對自身實力充滿信心。而他的母隊西武獅，也將因此獲得997萬5000美元（約新台幣3.12億元）的轉讓金。今井達也上個賽季在日職繳出10勝5敗、防禦率1.92的統治級數據，如今確定落腳太空人，將成為這支美西勁旅衝擊季後賽的重要拼圖。