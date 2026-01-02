透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的西武獅投手今井達也，於台灣時間2日與休士頓太空人達成合約協議。這項消息不僅讓原本預測他將落腳東岸豪門的專家們跌破眼鏡，其最終簽約金額更遠低於市場預期，引發美國媒體一片譁然。對於這樁神祕且「超值」的簽約案，美媒紛紛用「震驚」、「不可思議」來形容。
今井達也簽約保密到家！ 連球團內部都沒人知情
根據知名體育媒體《The Athletic》負責太空人路線的記者羅姆（Chandler Rome）在Podcast節目中透露，這筆簽約完全是「意料之外」。「這完全不在大家的預料之中，美國棒球界的許多人都對此感到震驚。」Chandler Rome 表示，在簽約消息曝光當下，他曾與某位球團內部人員交談，對方坦言事前根本不知道談判已經進展到這個階段，「這真的是一樁令人仰天長嘆、保密到家的閃電簽約。」
除了球隊選擇令人意外，合約金額更是讓外界大感不解。原先市場預測今井達也的身價有望突破1.5億美元（約新台幣47.1元），但最終太空人僅用3年5400萬美元（約新台幣16.9億元）的基本額度就成功網羅這位日職三振王。
今井達也身價大暴跌 美媒：價碼低得令人驚訝
對此，《USA Today》資深記者奈廷格爾（Bob Nightengale）在社群平台 X（原 Twitter）上發文感嘆，今年冬天的日本球星似乎都遇到了「身價縮水」的狀況。他指出，日前與芝加哥白襪簽約的重砲村上宗隆，合約金額同樣低於預期。
奈廷格爾寫道：「原本外界預期今井達也與村上宗隆的合約總值加起來會超過3億美元（約新台幣94.2億元），結果掀開底牌一看，兩人合計竟然只有8800萬美元（約新台幣 28.6 億元）。這金額低得令人驚訝。」
