我是廣告 請繼續往下閱讀

西武獅強投今井達也確定加盟休士頓太空人，這筆趕在談判期限前（美東時間2日下午5點）完成的壓哨簽約，對於太空人球團而言，不僅是戰力補強，更是「說到做到」的戰略兌現。從總管布朗（Dana Brown）先前的公開宣示，到球場冠名權賣給日本企業，太空人正一步步將休士頓打造為日本球員在美職的新據點。過去太空人陣中的日本面孔並不多，僅有松井稼頭央、青木宣親與菊池雄星3人。不過，早在去年11月的大聯盟總管會議上，布朗就曾明確表示：「日本選手在大聯盟的影響力與日俱增，我們正在強化日本地區的球探系統，未來會非常積極地進攻這個市場。」如今簽下今井達也，正是布朗實踐諾言的第一步。球團認為，既然日本選手能在他國聯賽展現統治力，來到大聯盟同樣能生存，這也是雙方能迅速達成共識的關鍵。大金球場除了球員，太空人與日本企業的連結更是前所未有的緊密。球團在去年11月與日本空調巨頭「大金工業（Daikin）」的北美子公司簽署了長達15年的獨家合作協議。自今年（2026）1月1日起，太空人的主場正式更名為「大金球場（Daikin Park）」，這也是大聯盟史上首次由日本企業取得球場冠名權。此外，日本航空旗下的廉航「ZIPAIR」也在去年9月與太空人簽下3年合約，提供東京成田至休士頓的直飛航班。考量到休士頓近郊就有大金的大型工廠，擁有約1萬名員工，加上當地約4000人的日僑社群，今井達也的加盟，無疑將成為連結球隊、企業與當地日本社群的「象徵性人物」。回歸戰績面，太空人上個賽季（2025）在最後關頭失速，中斷了連續 8 年闖進季後賽的紀錄。這個冬天雖然失去了王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），但成功補進今井達也穩固輪值。打線方面，「阿土伯」艾通維（Jose Altuve）寶刀未老，搭配佩尼亞（Jeremy Pena）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）等重砲，太空人的攻擊火力依舊驚人。隨著日本資本與戰力的雙重挹注，這支德州勁旅已整軍經武，目標只有一個：阻止道奇連霸，奪回睽違 4 年的世界大賽冠軍。