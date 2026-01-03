隨著2026年的到來，洛杉磯道奇隊正站在建立「道奇王朝」的關鍵門檻上。在連續奪下兩座世界大賽冠軍後，道奇隊新球季的目標極其明確：挑戰史詩級的三連霸紀錄。隊媒《Dodgers Way》特別撰文指出，若道奇隊希望維持統治力，必須在新年實踐三大核心計畫。
道奇連霸 投手必須保持健康
一、 終結投手傷病咒語：別再讓輪值變成「野戰醫院」 道奇隊雖然連年奪冠，但投手的耐用度一直是球隊最大的隱憂。報導指出，球隊必須尋求更科學的方法來限制傷病，避免先發輪值頻繁進入傷兵名單（IL）。儘管道奇隊擁有深厚的板凳深度與先進的醫療團隊，但若能擁有一支每人能穩定貢獻28至30場先發的輪值，牛棚將不需再承受每晚「補破網」的壓力。
打線保持穩定 同時加入新血
二、 保持打線穩定性：拒絕在聚光燈下「集體冷手感」 儘管2025年的奪冠之路令人熱血沸騰，但不可否認的是，道奇豪華打線在季後賽某些關鍵時刻曾出現集體熄火的狀況。這條耗資鉅額打造的星級打線，不應僅依賴危機意識在逆境中逆轉，而應展現出更強大的統治力，避免在得點圈有人時陷入得分荒，讓十月的冠軍之路走得更加穩健。
三、 加速換血：開始引領下一波新血接班 雖然道奇隊目前星光熠熠，但陣容高齡化也是不爭的事實。為了維持長久的霸業，球隊必須在2026年讓農場體系的潛力新秀從「理論上的戰力」轉變為「實質的貢獻者」。透過給予年輕球員更多深具意義的投球局數與打席，不僅能分散老將的負擔，更能確保王朝在核心更迭時能無縫接軌。
打造永不過期的「贏球機器」 道奇隊目前已被視為大聯盟的模範球隊，兼具砸錢引援與農場開發的能力。若能在新的一年達成這三大願望——更健康的投手群、更穩定的火力供給以及成功的世代交替，這支球隊將不再只是奪冠熱門，而是一台沒有使用期限的「贏球機器」。
消息來源：Dodgers Way
