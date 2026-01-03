我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅德里奎茲在受訪時毫不留情地指出，沃爾皮上賽季僅繳出2成12的打擊率，且吞下多達150次三振。（圖／美聯社／達志影像）

▲克拉茲辯稱，沃爾皮的三振數已從新秀年的167次逐年下降至去年的150次，且去年的低迷與肩膀傷勢有關，認為其產出並未真正下滑。（圖／美聯社／達志影像）

前紐約洋基隊傳奇三壘手「A-Rod」艾力士·羅德里奎茲（Alex Rodriguez）近日針對洋基游擊新星沃爾皮（Anthony Volpe）的成長停滯發表嚴厲批評。他在WFAN節目中直言，洋基隊的打擊哲學已徹底失靈，這番言論雖然獲得不少球迷認同，卻也引發前職棒球員凱文·皮拉（Kevin Pillar）與艾瑞克·克拉茲（Erik Kratz）的激烈回擊，直言A-Rod將沃爾皮作為批評洋基的工具，實在是不恰當。羅德里奎茲在受訪時毫不留情地指出，沃爾皮上賽季僅繳出2成12的打擊率，且吞下多達150次三振。A-Rod表示：「當你單季被三振 150 次且打擊率只有2成12時，很難對贏球產生貢獻。」。他更進一步將矛頭指向洋基球團，認為整個組織的打擊哲學「絕對出了問題」，若不修正，洋基將難以在季後賽走得長遠。然而，這番直白的評論遭到了《Foul Territory》節目主持人群的質疑。前洋基捕手克拉茲形容A-Rod的舉動「很懦弱」，理由是羅德里奎茲從未走進打擊籠親自指導沃爾皮。皮拉則認為，A-Rod擁有名將身分，本可以選擇成為沃爾皮的導師，卻選擇在公開場合「羞辱」他，並利用沃爾皮當作抨擊洋基體系的工具。克拉茲辯稱，沃爾皮的三振數已從新秀年的167次逐年下降至去年的150次，且去年的低迷與肩膀傷勢有關，認為其產出並未真正下滑。但分析指出，儘管沃爾皮的整體攻擊指數（OPS）維持在 .663 左右，其打擊率卻從2成43 跌至2成12，上壘率也滑落至2成72，這些具體數據顯然支撐了A-Rod的觀點。這場爭論也反映出洋基高層（如總管凱許曼及總教練布恩）長期以來與外界評論的脫節。儘管洋基內部一直對外展現對沃爾皮的支持，但隨著數據連年低迷，這種「護航」行為已開始引起更多專家與媒體的質疑。