他表示：「我會毫不猶豫選丹尼斯．羅德曼。他能防守五個位置，是聯盟史上單位體型最強的籃板手，而且是在最具身體對抗的年代做到這些事。」

▲「小蟲」Dennis Rodman是歷史等級的籃板怪物，防守端以體能、意志力與預判聞名。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

在NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史定位討論中，在節目《Gil’s Arena》中，前NBA球員布蘭登．詹寧斯（Brandon Jennings）率先拋出看法，認為格林的整體影響力已超越芝加哥公牛王朝成員羅德曼，並指出「羅德曼唯一明顯勝過格林的只有籃板」。不過，資深球評、前NBA射手艾迪．強森（Eddie Johnson）隨即反駁這項說法，態度相當明確。強森進一步點名，羅德曼所處的時代必須面對查爾斯．巴克利、卡爾．馬龍、哈基姆．歐拉朱萬與尚恩．坎普等禁區怪物，對抗強度與現今環境不可同日而語。不只強森表態支持羅德曼，底特律活塞「壞孩子軍團」成員約翰．薩利（John Salley）日前也在《TFU Podcast》上直言，格林與羅德曼的比較「根本不接近」。薩利形容羅德曼是獨一無二的存在，「這輩子都不會再看到第二個丹尼斯．羅德曼」。薩利強調，羅德曼不只是防守者，更是頂級的比賽解讀者與籃板預測專家，「你拿20分，他就抓20顆籃板，幾乎是保證的。」在他眼中，羅德曼唯一真正無法完全壓制的對手，只有當年西雅圖超音速的尚恩．坎普。不可否認，兩人的價值體現方式截然不同。羅德曼是歷史等級的籃板怪物，防守端以體能、意志力與預判聞名；而格林則是現代籃球體系下的全能前鋒，能換防多個位置、擔任防守中樞，同時具備組織進攻與外線投射能力。正因如此，也有一派觀點認為，若從「整體球員」角度評估，格林在進攻參與度與戰術彈性上確實勝過羅德曼；但若專注於防守壓迫力與禁區統治，羅德曼仍是難以撼動的標竿。這場格林與羅德曼的比較，終究牽涉到時代背景、比賽節奏與角色需求的差異。羅德曼代表的是極致專精與身體對抗的年代，格林則是戰術多功能與換防思維的產物。