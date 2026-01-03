金州勇士隊在2026年首場比賽即面臨嚴峻挑戰。今（3）日於主場迎戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊前，勇士隊宣布陣中三大核心柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）及格林（Draymond Green）將全數缺席賽事，這也讓陷入交易傳聞已久的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）獲得重返賽場的機會。
核心老將缺陣 勇士面臨調度難題
根據ESPN記者Anthony Slater及Shams Charania報導，柯瑞因左腳踝扭傷缺陣，而巴特勒則受疾病困擾無法出賽。由於今日賽事為全美直播，根據NBA「球員參賽政策」，這兩位具備「球星」資格的球員必須有實質傷病理由方可休戰；至於未達該標準的格林，則列為「負擔管理」輪休。勇士隊教練團表示，希望這三位大將能在週六對陣猶他爵士隊的比賽中全數回歸。
此外，勇士隊傷兵名單仍有其他成員：梅爾頓（De'AnthonyMelton）：左膝傷勢管理缺陣。賽斯·柯瑞（SethCurry）：因左側坐骨神經痛持續缺席。艾爾·霍佛德（AlHorford）：右側坐骨神經痛，目前列為出賽成疑（Probable）。
庫明加「解凍」重返輪替
成交易截止日前關鍵觀察點 隨著三名先發缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在廣播節目《95.7 The Game》中確認，前鋒庫明加將在今日出賽。這將是庫明加在過去兩周內首次上場，他在之前的10場比賽中曾有9場遭到「棄用（DNP-CD）」。由於庫明加將在1月15日具備交易資格，這場對陣西區龍頭雷霆隊的表現，將成為他證明身價或增加交易籌碼的關鍵機會。
消息來源：ESPN記者Anthony Slater及Shams Charania
