長久以來，NBA美國職籃（National Basketball Association）球迷與媒體熱議不絕的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與「萌神」柯瑞（Stephen Curry）在職業賽場聯手的話題，如今似乎已徹底劃下句點。詹姆斯的長期經紀人富保羅（RichPaul）近日在公開場合明確表示，這項夢幻組合目前完全不存在任何可行路徑，更直言「沒必要討論不會發生的事」。在知名主持人凱勒曼（Max Kellerman）的播客節目中，話題再度轉向《The Ringer》資深媒體人比爾·西蒙斯（Bill Simmons）近期提出的構想——金州勇士隊是否有能力促成交易，讓兩大傳奇巨星聯手。對此，富保羅表現得極度不耐，甚至語帶嘲諷地表示：「我們為什麼不乾脆玩『大風吹』（Duck,Duck,Goose）遊戲就好？這事根本不會發生，何必討論不可能的事情？」。多次聯繫皆吃閉門羹 湖人展現對詹皇忠誠度 據報導，勇士隊對引進詹姆斯的興趣由來已久。名記Fischer曾揭露，在過去18個月中，勇士球團曾多次聯繫湖人，希望能促成詹姆斯與柯瑞的聯手。然而，詹姆斯在2025-26球季行使了球員選項，且合約中包含「交易否決權（No-tradeclause）」，這意味著沒有他的點頭，任何交易都無法成行。年屆41歲的詹姆斯，本季受坐骨神經痛影響表現略有下滑，在傷癒復出的15場比賽中，場均貢獻20.3分，寫下職業生涯新低。儘管兩人在2024年巴黎奧運合力摘金，展現了無與倫比的化學反應，但現實環境已然改變。目前洛杉磯湖人隊已逐漸將發展重心轉向年輕核心東契奇（Luka Doncic），詹姆斯則轉型為高效率的二號核心。湖人管理層基於過去8年詹姆斯對洛杉磯的貢獻與忠誠度，極大機率會尊重其意願讓他在湖人終老，並期待詹姆斯與東契奇的組合能為球隊再奪一座總冠軍。富保羅的這番發言，無疑為這齣延燒多年的轉隊大戲澆了一盆冷水。或許詹姆斯與柯瑞聯手的精彩瞬間，將永遠停留在2024年巴黎的那個夏天，而不會出現在NBA的賽場上。