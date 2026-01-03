隨著2月5日NBA交易截止日逼近，金州勇士隊的補強佈局出現重大轉向。根據《富比士》記者Evan Sidery的最新報導，勇士球團對於交易陣中23歲側翼小將穆迪（Moses Moody）的態度已轉趨開放，希望能以此換取同位置上的戰力升級。
穆迪為何成為交易籌碼？位置已被取代
過去幾季，勇士隊對於送走穆迪一直持保留態度，並對其長期發展充滿期待。然而，為了在核心老將巔峰期的尾聲全力衝刺，報導指出勇士隊現在為了達成能「改變戰況」的重大交易，已準備好動用包括穆迪在內的年輕核心成員作為籌碼。
穆迪被賣的原因和理查德（Will Richard）這一名新秀打得出色有關係，兩人定位相仿，但後者很快融入體系，上一戰甚至出現在球隊的決勝陣容當中，已贏得柯爾信任。另外27歲的梅爾頓（De'Anthony Melton）回歸後，攻防兼備，效率驚人，也搶走了穆迪位置，讓他變得可有可無。
戰績卡位戰！勇士急欲衝擊季後賽
勇士隊目前戰績為18勝16負，雖然維持在競爭行列，但球隊上下已展現強烈意願，要在有限的機會窗口內，為再次衝擊季後賽進行最後一搏。
穆迪本季在勇士隊獲得不少發揮空間，開季還一度是五名先發之一。出賽的32場比賽中包含21場先發，在場均24.6分鐘內可貢獻10.8分、3.4籃板及1.6助攻。這名曾在2021年以首輪第14順位入選的阿肯色大學新星，具備不錯的防守潛力與外線基礎，對不少尋求年輕側翼的球隊而言，具備極高的交易吸引力。
市場分析認為，勇士隊此次表態，預示著球團將在接下來的一個月內積極尋求更具穩定性與經驗的側翼球員，以期在激烈的西區競爭中脫穎而出。
消息來源：Evan Sidery
