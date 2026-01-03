世界棒球經典賽（WBC）即將於今年3月開打，韓國代表隊在經歷連續三屆首輪出局的悲劇後，積極網羅多位大聯盟球星誓言在今年重返榮耀。然而，韓國媒體近日卻拋出「棄日保台」的宣言，直言日本武士隊實力完全高出一籌，若大谷翔平參戰更是「高出數個檔次」。因此韓媒呼籲教練團與其在日韓大戰耗盡體力，不如將戰力「All in」在台灣，將台韓大戰視為首輪比賽中的決賽。
韓媒悲觀「認輸」！直言大谷參戰讓日韓差距擴大
根據韓國媒體《Sports Chosun》報導，韓國隊此次身處C組，同組對手包括日本、台灣、捷克與澳洲。報導分析指出，面對由大谷翔平、山本由伸等頂尖球星組成的「史上最強日本代表隊」，韓國隊在實力上明顯落後。
韓媒直言：「冷靜觀察後，日本確實比我們高出一籌。如果大谷和山本出賽，說領先我們好幾個層次也不為過。」在這種「實力差距過大」的現實下，報導認為韓國隊應採取更現實的策略，而非一味追求日韓大戰贏球的「自尊心」。
採取「棄日保台」戰略？韓職傳奇柳賢振領銜大聯盟軍團
雖然對日戰績不樂觀，但韓國本屆陣容堪稱近年最強。包含勇士隊金河成、巨人隊李政厚、道奇隊金慧成等大聯盟球星皆表達高度參賽意願，連大聯盟生涯78勝的資深左投柳賢振也受邀參加集訓，有望領銜出征，因此韓國代表隊的首要目標被設定在「前進美國」參與準決賽。
最怕輸了日韓戰又崩盤台灣！韓教頭面臨抉擇
報導分析，C組出線關鍵在於對戰台灣。由於賽程安排，韓國將在7日先戰日本，隔天隨即背靠背對陣台灣。韓媒警告教練團：「最慘的劇本是，在日韓戰投入所有戰力想贏球，結果戰敗且消耗殆盡，導致隔天在關鍵的台灣戰崩盤。」
因此，韓媒呼籲總教練必須在「賭上自尊心的日韓戰」與「確保出線的台灣戰」之間做出抉擇。戰略上，或許該承認與日本的差距，將投手戰力集中配置在對戰台灣、澳洲與捷克，才能確保搶下分組前二、拿上前進美國的門票。
消息來源：《Sports Chosun》
