隨著明星三壘手布雷格曼（Alex Bregman）行使跳脫合約權利（Opt-out）成為自由球員，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季的搶人大戰再度升溫。根據《紐約郵報》資深記者Jon Heyman透露，目前至少有4支球隊對布雷格曼展現濃厚興趣，除了極力尋求再續前緣的波士頓紅襪隊外，亞利桑那響尾蛇、芝加哥小熊以及多倫多藍鳥也已正式加入爭奪戰。
放棄1.2億美金合約尋求長約 紅襪將其列為「最優先事項」
現年31歲的布雷格曼在 2025 年球季代表紅襪出賽114 場，繳出.273打擊率、18支全壘打及62分打點，攻擊指數（OPS）達 .822的穩定表現。由於這可能是他職業生涯爭取最後一份長期合約的機會，他果斷放棄剩餘兩年8000萬美元的薪資投入市場。
根據ESPN記者Buster Olney報導，紅襪隊已將留住布雷格曼視為休賽季的「最優先事項」，並已提出一份「積極的報價」。市場傳聞這份合約規模高達 5 年 1.6 億美元（約合新台幣 51 億元，日幣 240 億元），業界普遍看好布雷格曼最終將選擇留在波士頓。
各強權虎視眈眈 響尾蛇與藍鳥積極搶人 儘管紅襪領先，但其他競爭者也不甘示弱。《The Athletic》名記Ken Rosenthal指出，響尾蛇與藍鳥是目前布雷格曼最可能的潛在移籍目標，MLB.com 的Mark Feinsand也證實這兩支隊伍正積極接洽。然而，目前除了紅襪之外，尚未有其他球隊明確開出布雷格曼所渴望的超長期合約。
紅襪打線趨於完整 吉田正尚地位恐受影響
紅襪隊近期已透過交易從紅雀隊換來強打捕手康崔拉斯（Willson Contreras），若能成功留下布雷格曼，打線補強將幾近完成。由於紅襪外野人才過剩，包括杜蘭（Jarren Duran）與新星安東尼（Roman Anthony）在內的四名主力已佔據位置，這讓日籍好手吉田正尚的出場時間受到嚴重擠壓。
市場預測，紅襪接下來可能會將多餘的外野戰力或因康崔拉斯加入而擠出位置的一壘手卡薩斯（Triston Casas）作為籌碼，轉向尋求投手端的補強。
消息來源：MLB
