2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數階段，奪冠大熱門多明尼加再傳震撼消息。繼索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等強打表態後，費城人的新一代王牌、2025年賽揚獎票選第2名的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）也傳出有強烈意願披上多明尼加戰袍。對於可能在複賽碰頭的日本隊來說，這絕對不是好消息，因為桑契斯去年對戰大谷翔平展現了恐怖的壓制力。多明尼加資深記者戈梅茲（Héctor Gómez）指出，多明尼加代表隊總教練普侯斯（Albert Pujols）已親口證實，費城人王牌桑契斯對參加今年的經典賽展現出「極高意願」。多明尼加的打線雖然是大聯盟合計248轟的超強陣容，但投手群除了2022年賽揚獎得主阿爾康塔拉（Sandy Alcántara）外，大物投手的參賽狀況一直未定。桑契斯的加盟，無疑為多明尼加渴望繼2013年後重返王位注入一劑強心針。29歲的桑契斯在2025年球季寫下職業生涯巔峰，單季先發32場，狂飆202局、奪下13勝，防禦率僅2.50，並送出212次三振。他的勝利貢獻值（WAR）高達8.0，位居國聯投手之冠。在去年的賽揚獎投票中，他更以亮眼的數據擊敗道奇的山本由伸，最終奪得國聯賽揚獎第二名的殊榮，證明他早已躋身大聯盟最頂尖先發之列。最令台灣與日本球迷關注的，莫過於桑契斯對戰大谷翔平的超神紀錄。在2025年季後賽與例行賽交手中，桑契斯多次讓大谷無功而返，甚至曾演出單場3K大谷的戲碼。根據統計，大谷去年面對桑契斯合計12個打數僅敲出1支安打，並吞下高達9次三振，是名副其實的「大谷殺手」。若多明尼加與日本隊在八強賽或決賽相遇，桑契斯極有可能成為鎖定大谷翔平的「秘密武器」。在「普總」的領軍下，多明尼加這支星光熠熠的軍團，正一步步朝重返王座的目標前進。