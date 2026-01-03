美國體育權威媒體《ESPN》今（3）日發表一篇名為「2026年大聯盟大膽預測」的文章，針對洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，資深記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）直言大谷今年將擊退群雄，一舉奪得國家聯盟「賽揚獎」，確立史上最強棒球員的至高地位。
MVP拿到手軟！大谷僅剩「投手最高榮譽」待解鎖
大谷翔平在過去五年內四度奪下MVP，甚至在無法登板投球、專職指定打擊的2024年賽季寫下史上首見的「50轟50盜」神蹟。然而，《ESPN》指出，大谷若要真正確立「歷史第一人」的地位，還剩下最後一個課題，那就是展現身為王牌投手的絕對統治力。
報導分析，儘管大谷的打擊能力早已讓全世界驚豔，但過去仍有質疑聲浪認為他的投球表現略遜於打擊，甚至曾出現「大谷應該放棄投球」的聲音。但隨著他二度完成手肘手術後回歸，2026年將是他在投手丘上證明自己「不僅是二刀流，更是頂尖王牌」的最佳時刻。
道奇日本三巨投成軍！同鄉競爭激發大谷潛能
去年道奇的先發輪值堪稱「全明星等級」，今年大谷翔平將與同鄉好手山本由伸、以及剛加盟的「令和怪物」佐佐木朗希組成夢幻的日本三強輪值。
《ESPN》認為，在道奇頂尖醫療與情蒐資源的全力支持下，大谷今年在投手丘上的表現將達到前所未有的境界。雖然面臨衛冕賽揚獎的海盜天才強投史金尼斯（Paul Skenes）以及隊友山本由伸的挑戰，但岡薩雷茲深具信心表示：「像大谷翔平這樣的選手，以前沒有，未來也不會再有。」
完全體大谷回歸！直指世界大賽三連霸
大谷翔平2026年預計將迎來披上道奇戰袍後二刀流的首個完整賽季，這對追求世界大賽三連霸的道奇來說無疑是最強的強心針。一旦大谷能如預測般奪下賽揚獎，他將成為大聯盟史上首位同時擁有「MVP、全壘打王、打點王、賽揚獎」等多項頂尖榮譽的傳奇。
如今，全世界的目光都將聚焦在3月的經典賽以及4月開打的大聯盟例行賽，看這頭「獨角獸」如何再次打破棒球運動的極限。
消息來源：《ESPN》
