我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊今日在客場展現強悍韌性，儘管頭號球星文班亞馬（Victor Wembanyama）缺席，但在雙衛福克斯（De'Aaron Fox）與卡斯特（Stephon Castle）的領軍下，以123：113力克印第安納溜馬隊。馬刺隊此役控制了籃板球優勢，以49：40領先，並頂住了溜馬隊下半場的強烈反撲，送給對手慘澹的11連敗。在缺乏禁區支柱的情況下，馬刺隊後衛群挺身而出。卡斯特全場繳出19分、8籃板、8助攻及2抄截的全能成績單，多次在關鍵時刻切入撕裂防線。明星後衛福克斯則貢獻全隊最高的24分外加7個籃板。板凳席上的表現更是贏球關鍵。菜鳥哈珀（Dylan Harper）攻下22分展示強大得分火力；老將歐利尼克（Kelly Olynyk）則穩定軍心，繳出10分5籃板並多次送出精妙傳球。下半場當溜馬試圖反超時，凱爾登·強森（Keldon Johnson）連進三記關鍵三分球，成功為馬刺保住領先優勢。印第安納溜馬隊目前陷入嚴重傷病困擾，戰績滑落至6勝28負。頂替哈利伯頓（Tyrese Haliburton）先發的內姆哈德（Andrew Nembhard）開賽表現驚人，個人獨拿19分；席亞康（Pascal Siakam）則奮力繳出23分10籃板5助攻的「上雙」數據。板凳奇兵麥康諾（TJ McConnell）雖貢獻14分，一度帶領球隊在第三節將分差縮小至個位數，可惜最終仍無法挽回頹勢。