隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場於12月15日正式開啟，聯盟約17%的球員已具備交易資格。各隊經過兩個月的磨合，已認清自身定位並開始針對漏洞尋求補強。美國知名體育媒體《CBS Sports》資深記者山姆·奎恩（Sam Quinn）特別分析了「第10級：爛隊中的優質老將」清單，列出13位極具交易價值的即戰力，這些球員極可能成為強權衝擊冠軍的最後一塊拼圖，前丹佛金塊冠軍前鋒、現為布魯克林籃網球員的小波特（Michael Porter Jr.）登榜首。
籃網雙星擺上貨架：小波特身價暴漲
布魯克林籃網隊目前重建態度明確，陣中明星前鋒麥克·波特（Michael Porter Jr.）本季表現達到全明星等級，雖然傷病疑慮仍在，但其價值已從當初金塊隊的「薪資包袱」躍升為值得複數首輪籤的頂級資產。此外，防守悍將克萊斯頓（Nic Claxton）也備受矚目，其優異的防守與持續進步的策應能力，加上逐年遞減的合約，對爭冠隊伍極具吸引力。
公鹿動向成焦點：透納、波提斯或被交易
密爾瓦基公鹿隊若選擇進入重建，陣中老將將引發搶人大戰。邁爾斯·透納（Myles Turner）具備聯盟罕見的護框與外線「高砲塔」特質；而波提斯（Bobby Portis）則是公鹿少數能換取即戰力的籌碼，其板凳得分能力是許多禁區單薄球隊的首選。另外，擁有交易否決權的小蓋瑞·崔特（Gary Trent Jr.）若想追求更高市場價值，前往贏球隊伍將是最佳選擇。
公牛與溜馬：穩定輸出的經驗戰力
芝加哥公牛隊的武切維奇（Nikola Vučević）雖防守平平，但穩定的低位進攻與合理薪資對急需得分的球隊仍有魅力；隊友柯比·懷特（Coby White）則因續約問題，極可能被公牛交易。印第安納溜馬隊的「最強板凳」麥康諾（T.J. McConnell）去年季後賽證明了其改寫戰局的能力，對於缺後衛的強權來說是夢幻標的。
獨行俠與快艇：功能型側翼大風吹
達拉斯獨行俠的加福德（Daniel Gafford）因萊夫利（Dereck Lively II）受傷，交易機率略降，但仍是優質先發中鋒人選。馬歇爾（Naji Marshall）則展現了比功能類似的小德瑞克·瓊斯（Derrick Jones Jr.）更佳的持球能力。快艇隊方面，除了瓊斯外，防守尖兵克里斯·鄧恩（Kris Dunn）的控球與防守兼備，在市場上相當罕見。
最後，《CBS Sports》指出，黃蜂隊的塞克斯頓（Collin Sexton）作為一名具備爆發力的外線得分手，雖然合約較貴，但在正確體系下仍能提供強大火力。這群老將的去留，將在2月5日截止日前決定本季NBA的競爭格局。
CBA評選13名老將名單統整
消息來源：CBS Sports
- 麥克·波特（Michael Porter Jr.），籃網隊： 本季打出全明星水準，價值已從「薪資包袱」躍升為值得複數首輪籤的頂級資產，籃網若收到首輪報價極可能將其送走。
- 克萊斯頓（Nic Claxton），籃網隊： 頂級防守者且策應能力進步，合約金額逐年遞減對買家極具吸引力，是籃網換取重建資產的籌碼。
- 邁爾斯·透納（Myles Turner），公鹿隊： 具備護框與三分射程的長人，雖然本季表現下滑，但對急需空間型中鋒的強權來說仍是無價之寶。
- 武切維奇（Nikola Vučević），公牛隊： 提供低風險、高效率的低位進攻。雖然防守非其長項，但其合理的薪資是缺乏進攻手段球隊的理想選擇。
- 塞克斯頓（Collin Sexton），黃蜂隊： 板凳席上的「微波爐」得分手，能切能投，雖作為替補稍貴，但在特定戰術體系下破壞力驚人。
- 加福德（Daniel Gafford），獨行俠隊： 因隊友受傷讓其交易機率下降，但他仍是市場上少見、能立即扛起先發重任的高效中鋒。
- 波提斯（Bobby Portis），公鹿隊： 公鹿隊少數能用來換取即戰力以維持競爭力的薪資籌碼，具備極強的板凳得分與籃板能力。
- 柯比·懷特（Coby White），公牛隊： 公牛隊面臨節省開支與續約壓力，這名具備先發實力的後衛吸引了市場多方興趣，極可能被交易。
- 麥康諾（T.J. McConnell），溜馬隊： 去年季後賽證明其改寫比賽的能力。33歲的他應去爭冠球隊發光發熱，同時協助溜馬避開昂貴的奢侈稅。
- 小德瑞克·瓊斯（Derrick Jones Jr.），快艇隊： 受傷中的優質側翼，雖然外線普通，但其防守價值極高，只要不跟其他投射差的球員同時上場，就是完美的防守拼圖。
- 馬歇爾（Naji Marshall），獨行俠隊： 與瓊斯球風相似但更具持球進攻能力，在防守前鋒上極具優勢，是防守端的多功能瑞士刀。
- 克里斯·鄧恩（Kris Dunn），快艇隊： 防守尖兵，且具備控球後衛等級的組織能力，在防守型球員中極為罕見，是強權補強後場防守的首選。
- 小蓋瑞·崔特（Gary Trent Jr.），公鹿隊： 雖然擁有交易否決權，但若公鹿進入重建，他極可能點頭離隊前往爭冠隊伍，以在休賽期爭取更好的身價。