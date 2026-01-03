我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《請回答1988》演員在《請回答1988 十週年》團綜聊到印象最深的一幕，朴寶劍（右）當眾落淚。（圖／翻攝自tvN Joy YouTube）

韓國演員朴寶劍出道至今不只演技備受讚譽，善良、溫柔的個性也讓他時常成為焦點，讓許多粉絲好奇是怎樣的家庭才能培養出這樣的天使，不過其實朴寶劍在小學4年級就喪母，甚至還幫爸爸扛了8億韓元的債務，日前他登上《請回答1988 十週年》綜藝，被成東鎰問到「什麼時候最想媽媽」，他聽完問題後瞬間眼紅，畫面曝光後令人動容。《請回答1988 十週年》綜藝近日播出全新內容，成東鎰在節目中聊到《請回答1988》一劇中印象最深刻的一幕，他表示是自己問崔澤（朴寶劍飾）「什麼時候最想媽媽」時，朴寶劍答：「我每天，都很想媽媽。」當時電視劇播出後看哭許多觀眾。而成東鎰一開始回憶後，坐在一旁的朴寶劍也回憶當時場景，瞬間眼眶就紅了並且掉下眼淚，羅美蘭還在一旁緩和氣氛打趣道：「你又把他弄哭了，幹嘛惹他（朴寶劍）啦！」雖然是在聊電視劇內容，不過所有人都陷入感性的氣氛中。但其實朴寶劍和劇中崔澤身世很像，他的媽媽在他小學四年級時就因病過世，爸爸後來因為經商失敗負債，包括本金共有8億韓元（約台幣2000萬）的債務需要償還，沒想到朴寶劍居然在不知情的狀況下變成了債務擔保人，因此他在2014年底申請破產，那一年的他只有20歲，為了貼補家用，他試鏡成為演員出道，經過了多年的打拚後，成為了當代最受歡迎的男演員之一。