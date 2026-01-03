中國女網紅司曉迪憑一己之力把中國娛樂圈攪得天翻地覆！她今（3）日凌晨突然在微博自爆睡過許多大咖男星，包含林更新、范丞丞、蔡徐坤、李汶翰、鹿晗、檀健次等人，更曬出與鹿晗的床照，震驚粉絲。不僅如此，司曉迪還稱鹿晗的前女友關曉彤也已經有了新歡，正是陸劇《小巷人家》的合作對象王安宇。對此，關曉彤、王安宇的工作室都紛紛跳出來闢謠了。
司曉迪自爆睡過一堆頂流男星 名單驚見鹿晗
司曉迪今日凌晨在自己的微博帳號iamroosie爆料，「嘻嘻嘻姐30（歲）了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。接著還曬出一張與鹿晗躺在床上的合照，還有多張與其他男明星的對話紀錄，對象包含檀健次、林更新、范丞丞、蔡徐坤等，都是中國目前的當紅男星。
司曉迪加碼爆關曉彤也有新歡：跟王安宇在一起
而鹿晗從去年開始就與關曉彤頻傳分手，雙方也都未在彼此生日時送上祝福，中國狗仔「劉大錘」更直言兩人分手的時間點就是去年12月，加上司曉迪如今流出的床照，更坐實鹿晗分手關曉彤一事。
司曉迪更在自己的粉絲群組直言，「不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起啊」，表示關曉彤離開鹿晗後也火速有了新歡，正是與她在《小巷人家》中飾演情侶的男明星王安宇。
鹿晗、關曉彤工作室發文澄清 喊告司曉迪
司曉迪的這波操作連帶扯進許多明星，各家經紀公司、工作室也都陸續出面發文澄清，鹿晗工作室表示這是對鹿晗私生活的大規模造謠、誹謗，「工作室已委託律師依法固定證據數10條。同時已經進入相關法律程序中」。關曉彤及王安宇工作室也雙雙澄清這是虛假消息，但關曉彤依舊沒表態她跟鹿晗到底是否已經分手，真相讓人霧裡看花。
資料來源：微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
司曉迪今日凌晨在自己的微博帳號iamroosie爆料，「嘻嘻嘻姐30（歲）了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」。接著還曬出一張與鹿晗躺在床上的合照，還有多張與其他男明星的對話紀錄，對象包含檀健次、林更新、范丞丞、蔡徐坤等，都是中國目前的當紅男星。
而鹿晗從去年開始就與關曉彤頻傳分手，雙方也都未在彼此生日時送上祝福，中國狗仔「劉大錘」更直言兩人分手的時間點就是去年12月，加上司曉迪如今流出的床照，更坐實鹿晗分手關曉彤一事。
司曉迪更在自己的粉絲群組直言，「不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起啊」，表示關曉彤離開鹿晗後也火速有了新歡，正是與她在《小巷人家》中飾演情侶的男明星王安宇。
司曉迪的這波操作連帶扯進許多明星，各家經紀公司、工作室也都陸續出面發文澄清，鹿晗工作室表示這是對鹿晗私生活的大規模造謠、誹謗，「工作室已委託律師依法固定證據數10條。同時已經進入相關法律程序中」。關曉彤及王安宇工作室也雙雙澄清這是虛假消息，但關曉彤依舊沒表態她跟鹿晗到底是否已經分手，真相讓人霧裡看花。