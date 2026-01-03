我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本場比賽原定復出的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），最終因下背部痠痛臨時缺陣。（圖／美聯社／達志影像）

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今日在客場以131：94大勝金州勇士隊，本賽季面對勇士已取得3勝0負的絕對領先。根據數據統計，勇士在三次對戰中合計淨負高達73分，期間分別落敗24分、12分，以及今日最懸殊的37分。賽後勇士主帥（Steve Kerr）顯然並不滿意這樣的結果，他直言主力球員缺陣並不是藉口，同時他也解釋了關於之前說庫明加「不適合短時間出賽」的原因，其實是他本人對自己的定義。面對主場慘敗，勇士隊總教練科爾賽後語氣沈重，雖然今日陣中缺少柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及巴特勒（Jimmy Butler）等多位核心，但科爾直言：「這是一個艱難的夜晚，我們顯然人手不足，但我不認為這是藉口。」。談及大規模輪休，科爾解釋這是基於「7天5賽」的賽程壓力。格林因年齡與長途客場勞頓，決定休戰相對容易；但巴特勒則是因今早突發疾病缺陣，甚至無法來到球館。勇士隊目前的戰績已滑落至18勝17負。本場比賽原定復出的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），最終因下背部痠痛臨時缺陣。科爾在賽前特別針對庫明加的使用邏輯做出說明。他透露，庫明加並非那種上場幾分鐘就能靠能量與防守產生影響的「微波爐型」替補，而是需要穩定的上場時間與觸球次數來進入節奏。科爾強調：「這不是我的猜測，是他親口跟我說的。」他表示庫明加更適合長時間作戰，這與短時間出賽、靠拼搶製造影響力的角色類型截然不同。雷霆隊今日獲勝後，成為本賽季聯盟首支達成30勝的球隊，穩居聯盟第一。雙方將於台灣時間3月8日早上9:30回到雷霆主場進行例行賽最後一次交手。勇士隊將於明晚迎戰猶他爵士隊。屆時柯瑞、巴特勒與格林預計都將重返輪替名單，力求止敗。