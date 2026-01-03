我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林更新工作室反駁司曉迪爆料，並祝她若有病早日康復。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞、鹿晗、檀健次被司曉迪爆料有睡過，眾男星接力發聲明反駁。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料曾經睡過林更新，並搬出抑鬱症威脅他。（圖／翻攝自微博）

中國網紅司曉迪在30歲生日深夜大爆料，狂言「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾」，其中包括直接點名男星林更新，搬出抑鬱症威脅他，說林更新讓她的抑鬱症更嚴重。面對這波毀滅式指控，林更新工作室於3日一早正面迎擊，除了表明已委託律師取證外，更針對女方自述的心理狀態留下超酸回應：「如iamroosie女士所說患有病症屬實，希望她早日康復、身心健康。」司曉迪在30歲生日這天透過微博帳號iamroosie發出震撼貼文：「嘻嘻嘻姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾。」隨後她開啟地圖砲模式，曬出疑似與男星檀健次的對話截圖，內容顯示對方傳訊「你真垃圾」、「換個舊吧」等私密對話，她則稱呼對方是「超級值得追的星星人」。此外，她更將矛頭指向林更新，指控對方導致她抑鬱，引發軒然大波。司曉迪寫給林更新的訊息則是，「其實我已經回到普通生活了吧，我願意保護的僅僅兩三個，因為他們真的真的很愛過我，可是把我當玩物的這些人，我一概不會原諒，已經給我的身心抑鬱造成嚴重的形象。」她特別點名林更新，「我尊重你，我也不打擾你，但我不允許你女生朋友介紹咱倆認識的，結果你們倆偷偷摸摸好了，是把我當2b嗎，我有抑郁症，我不怕你。」針對司曉迪的指控，林更新工作室於1月3日上午8點08分發布聲明。聲明中指出，針對各平台的不實信息已取證並委託律師處理。對於女方在爆料中提及自己患有抑鬱症情況，工作室話鋒一轉，以「高級酸」的方式回應：「如iamroosie女士所說患有病症屬實，希望她早日康復、身心健康。祝大家假期快樂！」直接將對方的指控定調為病症表現。這場深夜爆料風波波及甚廣，范丞丞工作室也在凌晨3點發文澄清，表示兩人僅是多年前多人聚會上的點頭之交，指控女方偷拍並看圖說故事。鹿晗工作室則在清晨5點多發出嚴正聲明，強調已完成證據固定，將追究一切毀謗責任。檀健次工作室隨後也跟進，表示將採取必要措施維權。